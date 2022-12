Alors que le gouvernement a demandé à chaque Français de faire des efforts en matière de consommation énergétique en régulant, notamment, la température de leurs habitations, la question de la sobriété énergétique est plus que jamais d’actualité. Habitats légers ou bioclimatiques, dômes ou maisons passives, les Français sont, aujourd’hui, de plus en plus nombreux à se tourner vers des logements basse consommation, par militantisme écologiste ou pour simplement réduire leur facture énergétique et regagner un peu plus de pouvoir d’achat.

Si vous avez fait ce choix, votre démarche nous intéresse. Dans le cadre de notre série « En tête à Terre », nous recherchons des personnes qui accepteraient de nous ouvrir les portes de leur logement, et de nous expliquer en quoi ce choix répond à leur manière d’envisager l’avenir et correspond à leurs convictions.

Pour nous envoyer votre témoignage, il vous suffit de remplir les champs ci-dessous. Vos témoignages serviront à la réalisation d’un reportage vidéo. Merci d’avance.