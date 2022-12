32 réacteurs nucléaires à l’arrêt sur 56, en France. Dont 12 ont été mis hors service pour des opérations de contrôles de corrosion, des fissures ayant été détectées sur certains réacteurs. Bien qu’il soit l’une des énergies les plus décarbonées, le nucléaire civil est bien souvent pointé du doigt par ses détracteurs. La raison ? Les risques d’accidents dont les conséquences sont dramatiques, comme l’ont démontré Tchernobyl en 1986 et Fukushima en 2011, ainsi que l’enfouissement des déchets radioactifs sur le territoire.

Pourtant, la France est le pays qui utilise le plus l’énergie nucléaire. 70 % de son électricité est produite grâce aux 56 réacteurs, qui ont, en moyenne, 37 ans d’âge. Mais s’il est de notoriété commune qu’elle reste bel et bien une alternative aux énergies fossiles, le droit français ne la reconnaît néanmoins pas comme une énergie renouvelable.

Un débat public pour peser le pour et le contre

Alors que début novembre, le gouvernement a présenté son projet de loi visant à accélérer la construction de nouveaux réacteurs nucléaires de troisième génération en France, une première réunion publique organisée par la Commission nationale du débat public (CNDP) a eu lieu à Penly, près de Dieppe, en Seine-Maritime, le 12 décembre. Le but ? Informer et consulter les habitants des zones où seront implantées les futures centrales, et dont les chantiers devraient débuter avant mai 2027 pour une mise en service à l’horizon 2035-2036.

Les débats autour de la volonté du gouvernement d’augmenter la part de nucléaire dans le mix énergétique français risquent donc de s’intensifier dans les mois à venir. C’est pourquoi 20 Minutes s’est penché pour vous, en vidéo, sur cette épineuse question, éternellement débattue : le nucléaire civil est-il vraiment bon pour le climat ?