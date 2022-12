La fuite a été détectée très rapidement. Et heureusement. Vendredi, un dysfonctionnement d’une station collective de traitement de lisier a engendré une pollution dans l’Aber Wrac’h, dans le nord Finistère. Ce fjord breton est un lieu très prisé des randonneurs qui apprécient ses rives sauvages. En fin de semaine, la carte postale était ternie par cette pollution issue de la station inaugurée en 2006. C’est sur ce site de Plouvien que sont traitées les déjections animales d’au moins 14 exploitations agricoles du secteur produisant un compost très chargé en phosphore. Une matière riche qui peut générer de fortes concentrations en nitrates quand elle est déversée dans l’eau et asphyxier toute la faune et la flore.

Si la pollution a été rapidement identifiée et maîtrisée, les exploitants devront tout de même s’expliquer. « L’exploitant principal a été mis en demeure de fournir sous 15 jours un rapport d’incident détaillé ainsi que les mesures qu’il envisage de prendre pour éviter tout renouvellement d’un problème de ce type », a fait savoir la préfecture du Finistère. Le préfet « se réserve la possibilité de déposer plainte au pénal contre X » en fonction des conclusions de l’enquête. Dès lundi, une inspection de l’installation a été réalisée par la Direction départementale de la protection des populations (DDPP).









Depuis l’incident, la fourniture en eau potable a été modifiée par le syndicat des eaux du Bas Léon, des concentrations d’ammonium ayant été constatées. C’est le syndicat voisin de l’Elorn qui distribue l’eau potable aux habitants du secteur. A quelques jours de Noël, les professionnels conchylicoles retiennent leur souffle. Des contrôles bactériologiques de leurs coquillages doivent être réalisés en ce début de semaine afin de s’assurer qu’ils sont toujours comestibles.