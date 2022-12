C’est un phénomène maritime violent qui rappelle que la vigilance reste de mise face à l’imprévisibilité des océans. Trois nageurs sont morts emportés par une vague scélérate et 17 autres ont été grièvement blessés samedi sur une plage populaire d’Afrique du Sud, ont annoncé les services d’urgence.

« Il y a eu une vague scélérate qui a emporté des gens vers le large, trois se sont noyés et 17 ont été transportés à l’hôpital », a déclaré Robert Mckenzie, porte-parole des services de secours de la province du KwaZulu-Natal. Il a indiqué que l’un des morts était un enfant de 7 ou 8 ans. Les blessés sont « dans un état grave voire critique ».

Un « effort de sauvetage de masse »

La mairie de Durban a précisé un peu plus tard que les trois morts, dont « un adolescent », avaient été « emportés au large par des courants », précisant que 35 membres des secours étaient mobilisés dans cet « effort de sauvetage de masse ». Du personnel médical s’occupait aussi de la centaine de personnes affectées par l’incident.

Le phénomène s’est produit vers 17 heures à Bay of Plenty, l’une des plages de Durban. La troisième plus grande ville d’Afrique du Sud a progressivement rouvert ses plages après leur fermeture en raison de niveaux élevés d’E.coli provenant du système d’égouts municipal, gravement endommagé par des inondations cette année. Ces inondations ont fait plus de 400 morts en avril.