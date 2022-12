Huit. C’est le nombre de départements maintenus en vigilance orange « neige et verglas » ce jeudi par Météo-France. Il s’agit de la Haute-Marne, de la Meuse, des Vosges, de la Meurthe-et-Moselle, de la Moselle, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et du Territoire de Belfort.

Des pluies verglaçantes et chutes de neige sont encore à prévoir, indique l’organisme dans son bulletin de la matinée.

🔶 8 départements en Orange pic.twitter.com/wB6R2XLCSn — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) December 15, 2022



Selon Météo France, un nouvel épisode de neige et de verglas est attendu pour la fin de journée et dans la nuit de jeudi à vendredi sur l’est de la région Bourgogne-Franche-Comté et le sud-est du Grand-Est.

A noter qu’un département a été placé en vigilance orange « avalanche ». Il s’agit des Hautes-Alpes. « De nombreuses avalanches de neige fraîche de taille moyenne sont attendues au fil des chutes de l’après-midi de jeudi et nuit suivante avec plus de 50cm de neige attendus par endroits dès la moyenne montagne. Dans les couloirs d’altitude, de grandes avalanches sont également attendues en raison de la présence d’instabilités dans le manteau neigeux déjà conséquent », indique l’expert météo dans son bulletin, qui précise que « ces avalanches pourront atteindre les secteurs routiers d’altitude habituellement menacés et infrastructures de montagne ».