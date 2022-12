Ils ont retrouvé la liberté lundi dans la baie du Mont-Saint-Michel, sous les yeux de leurs soigneurs et d’une poignée de curieux. Au pied de la passerelle menant à la Merveille, dans la vase grisâtre et un froid qui ne les dérange pas, deux jeunes phoques ont été relâchés. Les images ont été tournées par les équipes d’Océanopolis, qui les ont diffusées sur leurs réseaux sociaux. Depuis la fin du mois d’août, les deux mammifères étaient soignés par l’Association pour la conservation des mammifères et oiseaux marins (ACMOM) de Bretagne. D’après les scientifiques, ils avaient été séparés de leur mère avant le sevrage et seraient morts sans l’intervention humaine.

Ce mâle et cette femelle ont regagné leur milieu naturel « en pleine forme » selon leurs soigneurs. Ils ont pu rejoindre la colonie de la baie du Mont-Saint-Michel, qui compte environ 120 phoques autres veaux marins.

Deux jeunes phoques ont été remis en liberté dans la baie du Mont-Saint-Michel le 12 décembre 2022, quatre mois après avoir été secourus. - EP Mont Saint-Michel

Les deux jeunes phoques étaient arrivés le 21 août à Brest pour y être soignés. Ce jour-là, des promeneurs avaient alerté l’association Al-Lark de la découverte des deux animaux « amaigris et affaiblis » à Saint-Malo et Cancale (Ille-et-Vilaine). L’un pesait seulement six kilos et l’autre 11 kg. Après quatre mois de soins quotidiens, les deux mammifères pesaient plus de 30 kg et ont pu être relâchés en mer.





En cas de découverte de mammifère marin échoué sur le littoral, pensez à prévenir Pélagis au 05 46 44 99 10 qui pilote le Réseau national échouages (RNE). Il est impératif de ne pas toucher l’animal et de ne pas tenter de le remettre à l’eau.