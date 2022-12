A l’exception notable des pêcheurs professionnels, il est toujours formellement interdit d’approcher du parc éolien en mer dit de Saint-Nazaire, au large de la Loire-Atlantique. Mais situation va bientôt évoluer. Les activités nautiques seront en effet à nouveau autorisées à partir du 1er janvier 2023 aux abords de ce site unique en France, rapporte la préfecture maritime de l’Atlantique.

Ainsi, les bateaux à voile et à moteur seront admis au sein de la zone réglementée à condition qu’ils mesurent moins de 25 mètres, qu’ils ne dépassent pas une vitesse de 12 nœuds et qu’ils activent leur système AIS (identification automatique).









Attention aux distances

La navigation et toutes les autres activités maritimes resteront toutefois interdites dans un rayon de 50 mètres autour de chacune des éoliennes et dans un rayon de 200 mètres autour de la sous-station électrique. Le mouillage sera, quant à lui, interdit dans toute la zone du parc, de même que les activités subaquatiques (plongée…) et la navigation à l’aide de dispositifs aérotractés (kite…) ou tractés (jet-ski…), indique la préfecture maritime.

Le parc éolien dit de Saint-Nazaire est situé à une douzaine de kilomètres du Croisic et de Batz-sur-mer (Loire-Atlantique). Quelque 80 éoliennes d’une capacité unitaire de 6 MW sont étalées sur une surface globale de 78 km2. Elles sont posées à une profondeur comprise entre 12 et 25 m. L’ensemble du site est mis en service depuis un mois environ.