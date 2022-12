Après plus de huit mois de mesures liées à la sécheresse dans le département, la préfecture des Alpes-Maritimes vient d’annoncer « la levée de toutes les restrictions de la ressource en eau » à partir du 16 décembre.

Les premiers arrêtés avaient été pris fin mars. L’année 2022 s’annonçait déjà historique. Elle l’a confirmé au fil des mois et des records battus : le mois le plus ensoleillé, les mois les plus chauds, le nombre de nuits tropicales consécutives mais aussi « l’année hydrologique la plus sèche jamais connue depuis les premières mesures en 1959 », comme le rappellent les services de l’Etat.

La préfecture appelle à la responsabilité de chacun

Malgré des déficits en septembre, octobre et novembre, les précipitations sont remontées en décembre, ce qui a permis l’amélioration des débits de l’ensemble des cours d’eau. La préfecture précise que cette décision a été prise compte tenu des récents passages pluvieux, ainsi que ceux à venir prévus par Météo-France, et de la diminution des besoins de consommation d’eau durant cette période.









Les services de l’Etat alertent tout de même sur le caractère « incertain » de la recharge des nappes dans des plusieurs sources des vallées et appellent à « la responsabilité de chacun en prévision du printemps et de l’été 2023 » avec le maintien « des bonnes pratiques » pour économiser l’eau.