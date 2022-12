Si la flambée des prix du gaz et de l’électricité pèse lourd dans les dépenses des collectivités, la crise que nous traversons aura au moins permis d’accélérer la prise de conscience des élus sur la nécessaire transition énergétique. Avant que la guerre en Ukraine n’éclate, nombre d’entre elles avaient tout de même déjà engagé la démarche. Exemple en Bretagne où un plan pour développer la production d’énergie solaire sur les toits des lycées a été engagé dès 2020.

A ce jour, une vingtaine d’établissements en sont déjà équipés ou vont l’être dans les prochains mois. Un premier pas qui en appelle d’autres puisque la région va annoncer ce jeudi, lors de la dernière session de l’année du conseil régional, que des panneaux photovoltaïques seront installés sur la majorité des 115 lycées bretons d’ici à 2027. Le projet, qui se chiffre à 40 millions d’euros, doit permettre « de couvrir 30 % de l’électricité que les lycéens consomment », selon Loïg Chesnais-Girard, président socialiste de la région Bretagne.

Des panneaux sur les ports et les aéroports ?

Pour accélérer sur le photovoltaïque, la région réfléchit également à installer des panneaux solaires sur d’autres sites dont elle est propriétaire comme les ports, les aéroports ou certains sites tertiaires. Région bien connue pour son ensoleillement, la Bretagne vient d’ailleurs de se doter d’une feuille de route, baptisée Heol Breizh, pour « développer une véritable filière bretonne créatrice d’emplois et accroître l’autonomie énergétique du territoire. »









L’objectif est ambitieux car la Bretagne veut atteindre une production annuelle d’énergies renouvelables de 45.000 GWh à l’horizon 2040, soit six fois plus qu’en 2016. Pour atteindre cet objectif, le solaire photovoltaïque va devoir monter en puissance et « multiplier par 8,4 son rythme de développement par rapport à la décennie 2010-2020 ». Il n’y a donc pas de temps à perdre.