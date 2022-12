Neige et verglas EN DIRECT : Première perturbation annoncée mercredi matin, le réseau de train entre Paris et Orléans est suspendu ...

09h43 : Plus de train entre Paris et Orléans

Première perturbation annoncée mercredi matin, le réseau de train entre Paris et Orléans a été suspendu. En raison «d'un défaut d'alimentation caténaire entre Toury et les Aubrais» à cause de pluies verglaçantes, «la circulation est totalement interrompue sur l'axe PAZ (gare de paris austerlitz, ndlr) Orléans», indique le réseau de train du Centre-Val de Loire sur Twitter.