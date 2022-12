On ne va pas dire que cette décision s’est prise dans l’indifférence générale. Mais soyons honnêtes. Au milieu de la ribambelle de mesures engagées par la ville de Rennes pour baisser sa consommation énergétique et s’éviter une facture de 470 millions de dollars, l’extinction des façades de certains bâtiments semble passer inaperçue. « On n’a pas eu de remontées en ce sens en tout cas. Alors que sur d’autres équipements ». Séverine Tersinet a beaucoup entendu parler de la baisse du chauffage dans les écoles ou de l’abaissement des températures de l’eau dans ses piscines. Beaucoup moins de l’extinction des façades de l’Hôtel de ville, de l’opéra ou du palais Saint-Georges, de l’église Saint-Melaine ou des halles Martenot. La responsable du service Maintenance sécurité énergie de la ville de Rennes avait pourtant soufflé cette idée dès le mois de juin en voyant les coûts de l’énergie flamber. Mais réfute toute idée de plonger la capitale bretonne dans le noir tous les soirs. « Nous avons seulement identifié les bâtiments qui n’étaient pas équipés en LED », explique-t-elle.

Depuis la rentrée, la ville de #Rennes a éteint l'éclairage nocturne des façades de plusieurs bâtiments publics: hôtel de ville, opéra, palais Saint-Georges, église Saint-Melaine et halles Martenot pour économiser l'énergie (et de l'argent). L'aviez-vous remarqué ? — Camille Allain (@CamiAllain) December 13, 2022



Pour accentuer le challenge des équipes, la municipalité rennaise a choisi de participer au concours Cube*, le championnat de France des économies d’énergies organisé par l’Institut français pour la performance énergétique des bâtiments (Ifpeb). Dix bâtiments de Rennes y participaient. En attendant le palmarès, qui sera dévoilé ce mardi 13 décembre à Paris, certains bâtiments peuvent légitimement espérer décrocher une distinction. L’Hôtel de ville en fait partie. Ici, l’ensemble des mesures prises par la municipalité a permis de faire baisser les consommations de 25,8 % en quelques mois ! L’extinction de l’éclairage extérieur n’est pas la seule explication à ce progrès fulgurant. « Nous avons mobilisé tous les agents autour de la question de la veille des ordinateurs, des imprimantes, de la lumière. Tous les petits gestes comptent ».









En éteignant leur écran pendant la pause déjeuner, en limitant l’éclairage en cas de petite affluence ou en débranchant le frigo de la salle de pause pendant les congés, les 130 agents évoluant dans la majestueuse mairie ont fait dégringoler la consommation. Sans pour autant chambouler leur quotidien. De l’autre côté de la place, le somptueux opéra a également dû se résigner à ne plus éclairer sa rotonde, tout en éteignant les centrales de traitement de l’air (mais pas la VMC) les soirs et les week-ends. Résultat : près de 20 % d’économies.

Les bâtiments vont-ils retrouver leur éclairage ?

Parmi les dix bâtiments identifiés par la municipalité, tous n’ont pas eu le même rendement. Mais en moyenne, la baisse de consommation est évaluée à 7 %. Suffisamment probant pour être maintenu dans le temps. La question que l’on se pose immédiatement, c’est de savoir si nos monuments seront de nouveau éclairés un jour ? « Ils le pourront quand nous les aurons équipés en LED ». Avec les LED, les façades n’en seront que plus belles.

* Concours usages bâtiment efficace