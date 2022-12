C’est une excuse de moins pour se ruer sur du neuf parce que le ressort du grille-pain est cassé, que la machine à laver fait un bruit de ferraille ou que la batterie du smartphone se décharge plus vite que ne dégaine Lucky Luke… Ce jeudi, avec près d’un an de retard, entre en vigueur le fonds d’aide à la réparation pour les équipements électriques et électroniques (EEE).

Ce nouveau dispositif entend s’attaquer à l’un des principaux freins à la réparation, pour ne pas dire le premier : son coût. Sur 31 familles de produits, les Français bénéficieront d’un bonus immédiat pour offrir une seconde vie à leurs appareils. Il s’élèvera à 25 euros, par exemple, pour la réparation de son lave-vaisselle, de son lave-linge ou de son smartphone. Mais on vous explique tout ça en détail…









Quelle est la genèse de ce fonds réparation ?

C’était l’une des mesures phares de la loi Anti-gaspillage pour une économie circulaire (Agec), promulguée en février 2021. Cette loi ambitionnait de « sortir la France d’une société du tout jetable pour une société du tout réutilisable », pour reprendre les propos de l’ex-secrétaire d’Etat Brune Poirson, qui pilotait le dossier à l’époque.

La réparation s’inscrit pleinement dans cet enjeu. En allongeant la durée de vie des produits, elle permet de « réduire la production de déchets, de limiter la consommation des ressources et de participer au maintien et au développement d’emplois locaux », listait l’Ademe dans une étude préalable à la mise en place de ce fonds, de juin 2021.

Mais ce réflexe est encore trop rare en France. Le taux de réparation des EEE tombant en panne [hors garantie] est seulement de 10 %, toujours selon l’Ademe. La loi Agec fixe l’objectif de 60 % d’ici à 2026. Pour y parvenir, un gros chantier vise à baisser le coût de la réparation. « Les consommateurs renoncent à la réparation lorsqu’elle coûte en moyenne plus de 30 % du prix du neuf », rappelle l’association Halte à l’obsolescence programmée (HOP).

Comment fonctionnera ce fonds réparation ?

Vous souvenez-vous du « coup de pouce vélo », lancé par le gouvernement au printemps 2020 pour inciter les Français à dépoussiérer les bicyclettes qui dormaient dans le garage ? Le principe est très proche avec ce fonds réparation. Trente-et-une familles de produits sont dans un premier temps concernées. Un forfait a été arrêté pour chacune d’elles, de 10 euros pour un téléphone fixe ou un robot culinaire à 30 euros pour un téléviseur. Ce forfait ne bouge pas, quel que soit le montant de la réparation. Il sera déduit immédiatement sur la facture au moment de l’intervention du technicien.

Pour certains de produits tout de même, ce rabais ne s’applique pas automatiquement, mais est soumis à un seuil de déclenchement. En clair : il faut que la facture atteigne un certain montant pour y avoir droit. 180 euros par exemple pour un ordinateur portable ou fixe, 150 euros pour une imprimante ou un scanner.

Autre précision de taille : pour profiter de ces forfaits, il faudra se rendre chez les réparateurs agréés par Ecosystem et Ecologic. Ils seront identifiés par le label « QualiRépar ». Ce sont ces réparateurs qui font l’avance, puis envoient leur facture aux éco-organismes pour se faire rembourser. « On s’est engagé à le faire sous les quinze jours, à partir du moment où le dossier est complet », promet Claire Lemarchand. On est sur le principe alors du « pollueur-payeur », puisque « ce fonds réparation » sera abondé par les industriels qui mettent sur le marché ces EEE. Ils devront verser, au minimum, 410 millions d’euros, entre cette année et 2027.





Ce fonds a-t-il les moyens de ses ambitions ?

Alice Elfassi, responsable des affaires juridiques à Zero Waste France, en doute. « Initialement, la réglementation prévoyait que le fonds réparation prenne en charge au moins 20 % des coûts moyens estimés de la réparation pour les particuliers, rappelle-t-elle. Mais ce seuil a été ramené à 10 % dans le décret d’application du 31 décembre 2021. » Cette ambition revue à la baisse permettait alors de réduire les montants à mettre au pot pour les industriels concernés. Soit 20 millions d’euros la première année, avant une montée en puissance progressive jusqu’à réunir 102 millions d’euros pour la seule année 2027.

Douze mois plus tard, Ecosystem et Ecologic assurent que, selon les types d’appareils, les montants du bonus réparations représentent environ 20 % du montant total du prix de la réparation constaté. De là à dire que l’ambition a été revue à la hausse ? Alice Elfassi en doute. « Le plan de financement du fonds est toujours le même, rappelle-t-elle. Les éco-organsimes préfèrent communiquer sur les 410 millions à réunir sur cinq ans, qui a plus d’allure. Reste que l’Ademe chiffrait à 203 millions d’euros la somme nécessaire, pour la seule année 2022 [première année prévue de fonctionnement du fonds, ndlr] si on ambitionnait de couvrir véritablement les 20 % des frais de réparation. »

Quel est alors le tour de passe-passe passe qui permet à Ecosystem et Ecologic de communiquer toujours sur le 20 % ? « Nous avons choisi de prioriser l’enveloppe du fonds sur les appareils à plus fort enjeu de réparation, en enlevant d’autres peu réparables comme les brosses à dents électriques ou les multiprises », explique Claire Lemarchand. Un choix discutable pour Alice Elfassi. Elle note surtout le nombre « très faible » de réparateurs labellisés à ce jour, ce qui complique de facto la possibilité de bénéficier de ce fonds. Ils seront ainsi 400 magasins et 700 techniciens mobiles à l’être au 15 décembre, quand on en compte près de 20.000 réparateurs en France. « La procédure de labellisation est très complexe, nous disent beaucoup de réparateurs artisans », raconte Alice Elfassi.

Que peut-on espérer alors avec ce fonds réparation ?

Ecosystem se défend en parlant bien d’une montée progressive de ce fonds réparation. De 31 familles de produits concernés, on passera déjà à 68 en 2025. Pour ce qui est des réparateurs labellisés, « nous avons 1.700 dossiers de demande de labellisation en cours, précise aussi Claire Lemarchand. L’objectif est d’arriver à 5.000 en 2025 et à 10.000 en 2027. » On estime à 10 millions les réparations effectuées chaque année hors garantie aujourd’hui. Ecosystem vise deux millions de plus avec la création de ce fonds. « Ça ne serait pas si mal », dit Ronan Groussier, responsable des affaires publiques de Hop. S’il tique, lui aussi, sur le nombre à ce jour trop faible de réparateurs labellisés, et aurait aimé des contributions financières plus importantes, il parle tout de même de l’arrivée de ce fonds comme une très bonne nouvelle. « En revanche, il faudra que les pouvoirs publics et les éco-organismes soient réactifs pour réadapter très vite ce fonds s’il ne rencontre pas le succès escompté », appelle-t-il.

C’est bien ce qu’est prévu, assure-t-on au cabinet de Bérangère Couillard, secrétaire d’Etat chargée de l’écologie. « L’essentiel est de lancer le dispositif, voir s’il est fluide et si les Français adhérent, y précise-t-on. Si ce n’est pas suffisant, on ira plus loin. Un premier bilan est en mars avec les éco-organsimes. » L’enjeu dépasse d’ailleurs largement les EEE. « Dans les mois à venir, d’autres fonds réparations doivent suivre, rappelle un conseiller de Bérangère Couillard. Sur le bricolage, les jouets, les meubles… »