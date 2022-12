On se gèle, en Languedoc. Le Gard et l’Hérault ont été placés en vigilance jaune pour neige et verglas, ce lundi. La vague de froid, qui s’est subitement abattue ces dernières heures sur ces deux départements, a même frôlé quelques records.

Ce lundi matin, il faisait, par exemple - 4 °C au réveil, à la station Météo-France de Nîmes-Courbessac (Gard). C’est la température la plus froide relevée à cet endroit depuis le mois de février 2018. Il avait fait, ce mois-là, jusqu’à - 6,2 °C, le 27 février, relate Météo-France. Le mercure relevé ce lundi est aussi le plus glacial constaté pour un mois de décembre depuis le 18 décembre 2010. Ce jour-là, le thermomètre avait chuté à - 5,1 °C.

A Montpellier (Hérault), aussi, il a fait très froid, ce lundi matin. La station de l’aéroport de Météo-France a relevé - 5 °C, l’équivalent, note le centre météorologique, d’une « gelée forte ». Les derniers épisodes de ce type à cette époque remontent au 20 décembre 2009, où l’on avait constaté - 6,7 °C à l’aéroport, et le 12 janvier 2021, où il avait fait - 5,8 °C.