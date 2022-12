Le centre de tri postal de Montauban (Tarn-et-Garonne) est un bâtiment des années 1980. Il a les inconvénients qui vont avec son âge : des huisseries datées plus si étanches, des rampes de néons au plafond qui s’allument toutes en même temps et huit quais de chargement dont les portes s’ouvrent en grand à chaque arrivée d’un camion, et encore plus souvent dans cette dernière ligne droite menant à Noël. De quoi faire de ce paquebot de 2.650 m2 et chauffé au gaz une « victime » idéale de l’explosion des coûts énergétiques. Pourtant, le site peut se targuer d’avoir fait régresser sa consommation énergétique de 25,8 % en 2022. « Sans gros travaux, juste avec du bon sens », assure Bénédicte Le Chevallier, inspectrice technique à la direction régionale de La Poste en Occitanie et, à ce titre, responsable de 150 bâtiments pas tous du dernier cri.

Quand elle a décidé de s’attaquer à la consommation du centre de tri montalbanais, le spectre des délestages ne planait pas encore, la menace d’une explosion des factures comme conséquence de la guerre en Ukraine montait à peine. Mais elle avait une autre motivation dans sa croisade pour la sobriété, celle d’avoir inscrit le centre de tri au concours Cube*, le championnat de France des économies d’énergies organisé par l’Institut français pour la performance énergétique des bâtiments (Ifpeb) et dont le palmarès sera dévoilé ce mardi 13 décembre à Paris.









Pour bien figurer dans la compétition, Bénédicte Le Chevallier a fait avec le « mainteneur » du site une grande inspection, pour « décortiquer » les sources possibles d’économie. Les grandes qui coulaient de source d’abord, comme la décision de passer les clims portatives à 22°C puis 26°C au lieu de 18°C l’été, et de baisser la température de 22 à 19°C dans les bureaux l’hiver et de 18°C à 16°C dans la grande salle névralgique où tout le monde est en mouvement. Des sanitaires – douches et WC – sous-utilisés mais qui s’allumaient en même temps que les autres avec les détecteurs de présence ont carrément été condamnés, tout comme d’ailleurs le radiateur qui se trouvait « juste à côté du réfrigérateur dans une salle de pause ».

L’accès à 25 radiateurs retrouvé

L’examen des lieux a aussi mis en lumière une belle absurdité : ces 25 radiateurs de la salle de tri, coincés derrière les casiers et par conséquent impossibles à régler manuellement. Ils sont désormais dégagés et Ridouane Brioual, responsable environnement de travail (RET), ne manque jamais de vérifier quand il passe qu’ils n’ont pas été remis à fond par des réfractaires frileux. A coups d’affichettes et de placardages géants, le cadre a passé l’année à rappeler les consignes et écogestes. « Faites comme si vous étiez chez vous », c’est son mantra à l’adresse des 90 collaborateurs. « Chez soi, on ne laisse pas la lumière allumée en partant, ça m’étonnerait. » Et dans un bâtiment d’un étage (deux avec l’entresol), « il vaut mieux prendre l’escalier que l’ascenseur », quand on n’est pas encombré par un gros chariot. Ridouane Brioual veille aussi à ce que les PC dans les bureaux et les grosses imprimantes soient éteintes le soir. Et il répète en boucle que ce n’est pas la peine de laisser les portes des quais ouvertes entre deux déchargements.

Dire que ces efforts ont été faits dans la joie et la bonne humeur serait exagéré. « Forcément, quand on change le confort de travail, ça peut ralouiller », reconnaît Ridouane Brioual. « On n’est pas dans le monde des Bisounours », concède Bénédicte Le Chevallier. Mais, ponctuellement, les défauts de cette éco-discipline ont été corrigés. Par exemple, un bureau qui se situait au-dessus d’un local non chauffé souffrait d’une plus grande amplitude thermique. Ses occupants ont eu droit à un tapis et à des repose-pieds.

* Concours usages bâtiment efficace