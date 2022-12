La session budgétaire du conseil départemental de Loire-Atlantique, qui se déroulait lundi et mardi, a été marquée par l’adoption attendue d’un plan à dix ans (2022-2032) pour l’aménagement des routes et itinéraires cyclables. Et ce programme n’entraînera pas de bétonnage à tout va. Au contraire, la majorité PS-EELV a, surtout, décidé de donner un bon coup de frein au développement routier afin de respecter son objectif de « zéro artificialisation nette des sols d’ici à 2050 ». Du tri a été fait parmi les projets à mener et la priorité a été donnée aux « aménagements sobres en foncier » et ceux « dont la mise en œuvre a débuté » : doublement de la déviation de Port-Saint-Père, déviation de Machecoul, déviation de Nort-sur-Erdre, liaison A83-Aigrefeuille…

Les alternatives à la voiture individuelle recevront davantage de soutien, comme la création d’une voie réservée au covoiturage et aux bus entre l’échangeur de Viais et l’entrée sud de Nantes (RD178), ou celle de la route de Pornic (RD723) dans sa traversée de Bouguenais. Dans le même esprit, de nouvelles aires de covoiturage et des « points stop de proximité » seront conçus.

Un nouveau pont à Ancenis ?

Les déplacements à vélo bénéficieront eux aussi d’un accompagnement renforcé, l’objectif étant d’aider les intercommunalités à relier « l’ensemble des communes du département par des liaisons cyclables ». Il y a toutefois du pain sur la planche puisque pas moins de 3.900 kilomètres d’itinéraires cyclables à créer ont été recensés d’ici à 2032, dont 1.400 kilomètres à la charge du seul conseil départemental.









Enfin, le département n’oublie pas qu’il est propriétaire, et donc gestionnaire, de six grands ponts de Loire. Des travaux de réhabilitation seront à effectuer, notamment à Saint-Nazaire, Thouaré et Varades. A Ancenis, la construction d’un nouveau franchissement particulièrement adapté aux piétons et cyclistes sera mise à l’étude. La volonté de lancer un bac de Loire fonctionnant à l’hydrogène en 2026 a été confirmée.