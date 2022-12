Un drakkar, des vikings… et ce slogan : « Ils sont fous ces Suédois. »Telle était l’affiche accompagnant le lancement de Ikéa en France, se remémore Emma Recco, directrice stratégie et marketing de la marque ameublement suédoise. Quarante ans plus tard, la campagne pub pourrit être ressortie de la bibliothèque Billy. Ikea lance en tout cas ce mercredi un nouveau dispositif de ces clients parisiens. En passant par la Seine pour arriver au cœur de la capitale.

Les commandes seront préparées depuis l’entrepôt d’Ikéa au port de Gennevilliers (Hauts-de-Seine), avant d’être rangées dans des caisses mobiles, chargées sur une péniche qui peut en contenir jusqu’à 35. Direction ensuite le port de Bercy, au pied du ministère de l’économie que le bateau ralliera en près de 4h. Il passera la nuit à quai, avant que commence un autre ballet, dès 6h le lendemain. « Douze camions, tous électriques, se relaieront pour charger les caissons et assurer les derniers kilomètres de livraison, dans la capitale », détaille Gautier Gindre, directeur d’exploitation fluviale à Box 2 Home, partenaire d’Ikéa sur ces livraisons.









Franprix avant Ikéa

En milieu de journée, la péniche regagnera le port de Gennevilliers et ainsi de suite, le tout sept jours sur sept. Ikéa entend ainsi livrer 455 clients quotidiennement et s’éviter 320.000 km par an, par la route, précise Emma Recco.

Ikea n’est pas le premier à choisir la Seine pour convoyer ses marchandises jusqu’au coeur de la capitale. Il faut au moins citer aussi Franprix, qui s’y est mis il y a dix ans. Le circuit suit la même logique, mais avec un point de départ, cette fois-ci à Bonneuil (Val-de-Marne), l’autre grand port francilien, pour une arrivée au port de la Bourdonnais, au pied de la tour Eiffel. L’enseigne de la grande distribution charge ainsi 42 containers de

produits secs (conserves, biscuits secs, l’eau…) sur une barge, qu'« une dizaine de camions se chargeront, au petit matin, de dispatcher ensuite dans nos 300 magasins à Paris et dans la proche banlieue ouest », détaille Anthony Deniau, directeur transport et logistique de Franprix.

Là encore, ce court passage par le fleuve permet, chaque année, à Franprix, d’économiser 420.000 km par la route et 82.600 litres de carburant. Et puis, tout le monde en profite un peu. L’enseigne dit ainsi éviter 3.600 camions sur les routes franciliennes, déjà bien engorgées. « Et nous réduisons de 20 % les émissions de CO2 par rapport au transport routier classique », ajoute Anthony Deniau. Ikéa n’a pas fait encore ce calcul, mais Emma Rico cite bien cet enjeu « de réduire notre bilan carbone » dans le choix de fluvial. Elle en évoque un autre, à l’heure où la livraison jusqu’au domicile du client prend une place croissante dans l’activité du géant suédois. « En échappant à la congestion routière, le fluvial nous permettra d’augmenter la fiabilité de nos livraisons et donc d’améliorer l’expérience client », estime-t-elle. Anthony Deniau confirme : « on arrive à livrer les magasins depuis le quai de la Bourdonnais à la demi-heure près, contre une heure et demie si nos camions partaient de nos entrepôts dans le Val-de-Marne. Ce gain est primordial dans notre organisation. »

20 millions de tonnes passées par les ports d’Ile-de-France en 2022

Alors, pourquoi ne sont pas plus nombreux à s’y mettre ? Car entre Franprix en 2012 et Ikéa aujourd’hui, la liste des acteurs utilisant la Seine pour assurer leur logistique urbaine, ne s’est guère étoffé**. Antoine Berbain, directeur général délégué de Haropa Port, (l’établissement public qui gère les ports de Paris, Rouen et Le Havre), invite tout de même à élargir la focale. « Vingt millions de tonnes de marchandises ont été chargées ou déchargées depuis les ports d’Ile-de-France en 2022, indique-t-il. Une quantité qui progresse ces dernières années et qui est loin d’être négligeables. 20 millions de tonnes, c’est l’équivalent d’un million de camions. » La majeure partie de ce trafic (60 %) est réalisée par le secteur du bâtiment et des travaux publics. « Autant pour approvisionner les chantiers en matériaux de construction que pour évacuer les déblais, notamment ceux que génère la construction du Grand Paris », précise Antoine Berbain. Vient ensuite l’agriculture, notamment le transport du blé jusqu’à Rouen, point de départ des exportations. Antoine Berbain cite enfin le commerce international, qui fait transiter diverses marchandises entre Le Havre et Paris, dans un sens comme dans l’autre.

Voilà pour les acteurs historiques, « qui sont les mêmes sur la Seine que sur les autres fleuves », précise au passage Thierry Guimbaud, directeur général chez Voies naviguables de France (VNF).

Quatre fois plus de trafic possible sur l’axe Seine ?

Mais d’autres secteurs pointent le bout de leur nez, assure-t-il. C’est le cas de la logistique urbaine. « Si Franprix a longtemps été tout seul, depuis deux ans, le mouvement est lancé et devrait s’accélérer à mesure que l’accès aux grandes métropoles par la route deviendra de plus en plus difficile pour les transporteurs », observe Thierry Guimbaud, en faisant référence à l’instauration progressive des zones à faible émission (ZFE). L’arrivée d’Ikéa, ce mercredi, va dans ce sens en tout cas. VNF et Haropa Port citent également le tout premier appel à manifestation d’intérêt « pour développer une logistique urbaine fluviale sur l’axe Seine » lancée en avril dernier et qui a retenu 21 lauréats. Soit autant de projets portés par des acteurs du commerce ou de la logistique qui pourraient très vite s’ajouter à Franprix, Ikéa et les quelques autres déjà existant. Cet appel à manifestation leur assure en tout cas un accompagnement aux petits oignons.

Il y a de la place en tout cas pour les accueillir. Sur la Seine comme sur le Rhône, le transport fluvial pourrait accueillir quatre fois plus de trafic qu’aujourd’hui, indique VNF. Et il pourrait être doublé sur le Rhin. Bref, le transport fluvial n’est pas près de perdre son avantage principal sur la route : celui d’accéder finement au cœur des grandes métropoles sans embouteillages.

Faut tout de même pouvoir se dénicher des entrepôts à proximité de ces fleuves. C’est l’un des principaux freins à l’accès au transport fluvial qu’évoque Anthony Deniau chez Franprix. « Nous avons pu le faire sur nos produits secs parce que notre plateforme est tout près du port de Bonnueil. C’est en revanche impossible sur le frais pour les raisons inverses. » L’obstacle est bien identifié à Horopa Port. « On y travaille, en construisant des entrepôts à étages sur nos ports, pour densifier les espaces de stockage sans artificialiser plus », raconte Antoine Berbain. C’est notamment le projet Greendock, de 800 mètres de long et sur quatre étages, qui pourrait accueillir jusqu’à seize entreprises au port de Gennevilliers. En revanche, les riverains ne sont pas ravis, racontait Les Echos, le 29 août dernier.