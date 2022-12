Un premier écureuil s’est aventuré sur l’écuroduc, installé à Bessan (Hérault), au-dessus d’une route départementale. Cette corde, installée par la commune, grâce à l’association Cohab, permet aux petits animaux de traverser les voies sans courir le risque d’être blessé par une voiture. « Son diamètre élevé, 33 mm, permet à la faune de traverser facilement », explique la structure, qui vise à faire connaître la faune et la flore.





Une caméra a permis d’immortaliser le premier venu, sur l’écuroduc. L’écureuil « a l’air très satisfait de l’accueil bessanais et de cette "autoroute" permettant à cette espèce de ne plus se voir écraser sur la route, se félicite Stéphane Pépin-Bonet (divers droite), le maire de Bessan, sur Facebook. De l’écologie efficace et sans tapage. »