Des élevages de volailles de l’ouest de la France vont devoir se vider de leurs animaux à compter de lundi pour éviter qu’ils ne soient contaminés à leur tour par la flambée de la grippe aviaire, et de saturer les capacités d’abattage sanitaire, a annoncé vendredi le ministère de l’Agriculture.

A quelques semaines des réveillons de fin d’année, et en raison de l' « accélération » de l’épidémie, l’Etat organise la baisse du nombre de volailles d’élevage dans une zone à cheval entre Vendée et Deux-Sèvres. Des animaux seront envoyés de manière anticipée à l’abattoir, et non remplacés dans les exploitations.









Plus d’informations à venir sur 20Minutes.fr…/…