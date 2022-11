Aurons-nous à l’avenir un quota de vols limités à utiliser tout au long de notre existence ? Jean-Marc Jancovici l’imagine bien, lui. Le fondateur du cabinet de conseil Carbone 4 et du think-tank The Shift Project, spécialisés sur les enjeux de transition énergétique, évoque régulièrement l’impasse de « l’avion vert », soit l’absence de solutions techniques à l’échelle pour décarboner à l’avenir les trajets en avion.

On en vient alors à cet enjeu de limiter la croissance du trafic aérien, en nette progression depuis 1950, et dont il était prévu qu’il double encore dans les vingt prochaines années avant que ne survienne le Covid-19. Pour contrer cet essor, on peut notamment agir sur le prix des billets, via une taxe sur le kérosène, souvent demandée par les ONG, ou en instaurant un prix plancher, comme l’a fait l’Autriche à l’été 2020, en fixant ce minimum à 40 euros. Dans une interview au Parisien en octobre, puis au micro de France Inter fin novembre, Jean-Marc Jancovici se dit lui favorable « à un système communiste », dans lequel, qu’on soit riche ou pauvre, on aurait droit chacun qu’à un nombre très limité de vols à utiliser au cours de son existence.

Et vous ? Seriez-vous favorable à l’instauration d’un quota de vols en avion à chacun et pour toute sa vie ? Serait-ce plus équitable que des mesures sur le prix des billets ? Combien de vols faudrait-il octroyer à chacun ? Comment pourrait-on rendre la mesure acceptable ? Pensez-vous qu’elle est à terme inéluctable ? Avez-vous déjà commencé à réduire votre recours à l’avion ?