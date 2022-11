Des fongicides pour lutter contre les champignons, des insecticides, un rodenticide pour éradiquer les rongeurs et un acaricide contre les acariens. Pendant un an, Air Breizh a analysé l’air de trois sites de Bretagne afin de vérifier si des produits toxiques issus de l’agriculture dite « conventionnelle » étaient respirés par les habitants. Et la réponse est oui. À l’occasion de la trentaine de prélèvements réalisés en 2021, l’association de surveillance de la qualité de l’air a détecté 26 pesticides, parmi les 77 substances qu’elle a recherchées. Parmi ces 26 produits, huit sont des produits interdits d’utilisation.

Bilan 2021 réalisé par @Air_Breizh. Parmi les 26 substances détectées en 2021, 8 sont interdites d’utilisation dont le lindane, avec 90 % de taux de détection en moyenne. https://t.co/npgWKe5ir9 — Observatoire de l'environnement en Bretagne (@bretagne_enviro) November 14, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Les analyses ont été menées sur trois sites. L’un très rural situé à Kergoff, dans le centre Bretagne. Lui est entouré de parcelles agricoles servant aux grandes cultures, tout comme le secteur de Mordelles, plus urbain car proche de Rennes (Ille-et-Vilaine). Et enfin le site de Rennes Pays-Bas, implanté dans les quartiers sud de la capitale bretonne. « Les top 5 des substances les plus détectées sur ces 3 sites sont identiques. Malgré cela, les niveaux de concentration diminuent en fonction de l’éloignement des parcelles agricoles : le site urbain présente ainsi les niveaux les plus faibles », assure Air Breizh.

Les herbicides sont majoritaires parmi les substances détectées. Les concentrations les plus élevées ont été enregistrées à l’automne et grimpent jusqu’à quelques dizaines de nanogrammes par mètre cube d’air. Le constat n’est pas surprenant : ces produits sont parmi les plus vendus en France. Mais pourquoi certaines substances interdites persistent ? Plusieurs raisons sont fournies par Air Breizh, qui évoque une possible « forte rémanence dans les sols » mais aussi des usages illicites en cas de stock résiduel. « Il pourrait s’agir du chlorothalonil dont l’interdiction date de mai 2020 », relève Air Breizh. Les quatre substances les plus mesurées sont la pendiméthaline, le prosulfocarbe, le S-métolachlore et le triallate.