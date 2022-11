Le ministre de la Transition écologique et la secrétaire d’État chargée de l’Ecologie ont publié une tribune engagée, ce jeudi, dans Ouest-France. Ils souhaitent convaincre les consommateurs de prêter plus attention à leurs achats vestimentaires, notamment en créant un éco-score d’ici à la fin 2023.

Le textile, une industrie très polluante

Tout comme le nutri-score des aliments, s’échelonnant de A à E, l’éco-score permettra d’attribuer une note à chaque pièce selon son impact sur l’environnement. « On va pouvoir identifier ce qui compte vraiment : les matières et les process industriels de production de votre vêtement », a déclaré le ministre Christophe Béchu à BFMTV.

C’est un fait : l’industrie de la mode fait partie des plus polluantes au monde, émettant plus de gaz à effet de serre que les vols internationaux et le trafic maritime réunis. Les deux figures politiques souhaitent donc inciter les Français et les Françaises à faire plus attention à la qualité de leurs achats, sans céder aux sirènes de « l’ultra fast fashion ».





Alerter sur la surconsommation

Le texte explique que plus d’un consommateur sur deux a déjà acheté des vêtements de seconde main, l’idéal pour renouveler sa garde-robe à moindre coût financier et environnemental. La directrice de l’association Zéro Waste France souhaite toutefois nuancer : « Si on a déjà 40 t-shirts dans son armoire, il y aura toujours un impact environnemental à l’achat d’un t-shirt supplémentaire. »

Le but de l’éco-score appliqué à la mode est de « permettre aux Français de mieux consommer, avec des vêtements qui seront bientôt plus durables, éco-conçus ». Parmi les autres mesures annoncées, une filière de recyclage des fibres textiles plus performante va être mise en place et des bonus financiers seront octroyés aux fabricants écoresponsables. De plus, le gouvernement souhaite lancer un fonds de 100 millions d’euros à destination des associations qui donnent une nouvelle vie aux vêtements et chaussures, ainsi que 150 millions d’euros pour inciter les citoyens à faire réparer leurs articles usés.