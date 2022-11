« Mickael ouragans destructeurs Jackson », « Mylène échecs des objectifs de développement durable Farmer », « Elisabeth inondations massives Borne »… L’ONG The Arctic Risk Platform, qui travaille à la sensibilisation des leaders mondiaux aux effets du changement climatique sur le cercle polaire et à ses conséquences, a lancé une campagne avec des changements de noms.

Grâce à un générateur de nom en rapport avec le réchauffement climatique et ses effets dévastateurs, le site propose aux internautes une civilité plus verte. Ainsi, Léa Salamé devient « Léa réservoir d’eau contaminée Salamé » en un clic sur le site de l’association. L’objectif de cette campagne de sensibilisation est de pousser les gens à changer leur nom sur les réseaux sociaux.

La fonte des glaces

L’un des acteurs principaux de l’iconique série The Office, Rainn Wilson (qui jouait Dwight), s’est associé à l’évènement. Son nom est à présent « Rainnfall Heatwave Rising Sea Levels Wilson », que l’on pourrait traduire par « Averses vague de chaleur montée des eaux Wilson ». Une dénomination un peu longue mais dont l’objectif est de surprendre, marquer et pas de s’installer sur des cartes d’identité.

« N’oubliez pas de changer votre nom sur les réseaux sociaux pour créer un impact », souligne l’ONG. Le 9 novembre dernier, une étude montrait que l’amincissement de la calotte glaciaire du Groenland se produit plus que prévu à l’intérieur des terres, ce qui va probablement aggraver l’élévation du niveau de la mer et donc la menace sur les populations côtières du globe. Et comme le note « Arctic Risks », « ce qui se passe en Arctique n’y reste pas » et aura des conséquences dans le monde entier.