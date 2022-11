Des biodéchets récupérés pour faire du maquillage ou du shampoing

Chez Yifixia, à Montpellier (Hérault), on imagine les produits cosmétiques de demain. Les mystérieux travaux de cette entreprise créée il y a quelques mois à peine suscitent même la curiosité de mastodontes du secteur. La start-up récupère des déchets agricoles ou agroalimentaires, pour en extraire de précieuses molécules, qui pourraient être utilisées, bientôt, pour fabriquer des crèmes pour le visage, du shampooing ou du maquillage.

L’objectif d’Yifixia, c’est que ces matières écologiques « remplacent, à terme, les ingrédients issus de la pétrochimie, qui sont encore largement utilisés dans la fabrication de produits cosmétiques, explique Nicolas Gaboriaud-Kolar, le fondateur de l’entreprise. Certains, d’ailleurs, entraînent des problèmes de santé, chez certains consommateurs, des perturbations endocriniennes, des allergies, etc. » Parmi les déchets, qui finissent d’ordinaire à la poubelle, récupérés par l’équipe d’Yifixia, il peut y avoir, notamment des peaux d’oranges, que les fabricants de jus de fruits n’utilisent pas, ou des restes de branches de pommiers, abandonnés par des agriculteurs lors des tailles.

« Des technologies d’extraction vertes »

De ces débris ou ces épluchures naturelles, l’entreprise est capable d’en tirer différentes molécules, en utilisant « des technologies d’extraction vertes ». « Nous utilisons de l’eau et de l’alcool, notamment », confie Nicolas Gaboriaud-Kolar. Yifixia pousse son engagement écologique jusqu’à une valorisation totale des biodéchets, là où certains industriels vont tout jeter, ou presque, à la poubelle, quand ils ont fini de récupérer ce dont ils ont besoin. « La matière végétale qu’il nous reste, nous pouvons la redonner, par exemple, à l’agriculture qui nous l’a vendue, pour qu’il s’en serve pour de l’épandage, poursuit l'entrepreneur. Pour qu’il puisse enrichir son sol, avec ses propres déchets. »









Yifixia ne fabriquera pas directement les crèmes ou le maquillage. L’objectif de cette florissante entreprise, hébergée dans deux incubateurs de Montpellier (le Bic et Agro Valo Méditerranée), c’est de proposer, à partir de 2023 ou 2024, un catalogue d’ingrédients verts (des conservateurs, des gélifiants…), à destination des fabricants de cosmétiques. Et ça, c’est tendance. « Toutes les études du secteur montrent une réelle envie des consommateurs d’avoir des produits les plus sains possibles, poursuit l’entrepreneur. On regarde de plus en plus attentivement la composition des produits cosmétiques. »