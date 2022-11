Un loup aurait été aperçu et photographié près de Rennes

Elle n’en croyait pas ses yeux. Alors, elle a sorti son téléphone portable et photographié l’animal qui lui faisait face dans un champ verdoyant. Quelques clichés un peu flous pris à la volée avant que le canidé ne prenne la fuite. Et si c’était un loup ? Pas impossible. Probable même quand on regarde les photos prises par cette habitante de Lassy (Ille-et-Vilaine).

Diffusés par Ouest-France, les clichés montrent un imposant animal qui pourrait bien être un loup. Les images ont été prises par une habitante du secteur qui a vu l’animal dans un champ alors qu’elle circulait en voiture. « Elle s’est présentée en mairie mardi pour nous montrer les photos. Elle n’en revenait pas. Elle venait de voir un animal quand elle était en voiture. Elle s’est arrêtée pour le photographier », raconte à 20 Minutes la secrétaire de mairie de Goven. Elle fut la première témoin à voir ces images transmises aux élus. « Pour moi, c’est un loup », assure l’employée de mairie.

Pas de confirmation des spécialistes

C’est sur les terres de cette commune située à vingt minutes de Rennes que le canidé a été observé. Pour savoir s’il s’agit d’un loup, la municipalité a contacté les spécialistes du groupe mammalogique breton. Pour l’heure, les scientifiques ne peuvent pas confirmer. « J’ai appris à me méfier des photos », a expliqué le représentant départemental à Ouest-France.





Impensable il y a quelques années, la présence d’un loup en Ille-et-Vilaine est tout à fait plausible. En mai, des images tournées par une caméra fixe avaient permis d’établir la présence d’un loup mâle dans les Monts d’Arrée (Finistère). En octobre, plusieurs éleveurs du secteur ont constaté la mort d’une douzaine de brebis victimes d’attaques. Un premier « plan loup » devrait rapidement être mis sur pied dans la région.