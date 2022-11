La Bretagne n’avait plus vu son ombre depuis plus d’un siècle. Mais il est bien là. Victime des chasseurs et des pièges pendant des décennies, le loup est désormais revenu en Bretagne. Enfin, au moins un loup. Alors que les spécialistes avaient des suspicions, la preuve était arrivée en mai par la capture vidéo d’un loup dans le secteur de Berrien, dans les Monts d’Arrée. Un individu au pelage gris et marron est bien passé dans le Finistère. Et d’après les témoignages d’éleveurs du secteur, le loup n’était pas simplement de passage pour les vacances. Au moins un, voire deux spécimens, se seraient établis dans le département.

D’après Le Télégramme, un plan loup serait en préparation dans les services de l’État. Une réunion devrait être programmée en décembre pour réunir l’ensemble des parties concernées. D’après le quotidien, une douzaine d’attaques de brebis auraient été enregistrées courant octobre dans le secteur des Monts d’Arrée. Les éleveurs devraient être indemnisés. Ce plan loup n’a pas pour objectif de chasser l’animal mais « d’apprendre à vivre avec lui », a fait savoir un agent de l’État au Télégramme. Le dernier loup sauvage signalé vivant avait été tué en 1913 à Tréméven dans les Côtes-d’Armor.

[OBSERVATION D'UN LOUP DANS LE FINISTÈRE] Communiqué du Groupe Loup Bretagne - https://t.co/K5d6QoIDOK pic.twitter.com/nQXu5ssA5V — GMBreton (@MammBzh) May 5, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Récemment, une habitante d'Ille-et-Vilaine aurait également signalé avoir croisé la route d'un animal ressemblant à un loup, comme le rapporte Ouest-France. Les photos sont trop floues pour le confirmer mais les doutes sont légitimes.