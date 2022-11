C’est un peu l’équivalent des Gérard pour le cinéma et la télévision. Le parpaing que personne n’aime recevoir. Depuis plusieurs années, l’association Paysages de France décerne ses prix de la France moche. « On propose à nos adhérents un petit concours de photos des endroits qui traitent du problème de la France moche. Ces verrues aux entrées de ville, immondes et abandonnées à la publicité. On a reçu de nombreuses photos. Un jury s’est réuni et en a sélectionné quelques-unes », détaille Olivier Saladin, administrateur de l’association. « On ne parle pas des communes en elles-mêmes. Mais bien de ces endroits, la plupart du temps aux entrées de ville, dont l’espace est complètement abandonné à la publicité »

Quatre villes figurent au palmarès de l’édition 2022. Dans le Gard, la commune de Moussac, située à une vingtaine de kilomètres de Nîmes, est l’une des « heureuses » élues, pour le prix de la campagne publicitaire. Sur le mur d’un particulier, dans un virage, treize panneaux sont collés les uns aux autres dans un hymne à la consommation.

A Moussac, « une verrue », « le mur de la honte »

Contacté par France Bleu Gard Lozère, le maire de Moussac regrette ce mur qu’il considère comme « une verrue. […] C’est le mur de la honte. Juste à l’entrée du village, c’est bien dommage, explique-t-il à la radio. Ce n’est pas notre faute, on se serait bien passé de cette publicité-là. On a d’autres choses très, très belles à montrer dans le village, plutôt que cette portion sur laquelle la commune n’a pas d’emprise. »

Pour Paysages de France, l’arsenal juridique existe toutefois. Mais il est rarement appliqué. « Le problème, c’est que le nombre de lois en France est inversement proportionnel à leur efficacité, puisque personne ne respecte rien. Et personne n’y comprend rien, reprend Olivier Saladin. En fait, soit il y a un règlement local de publicité, mais c’est rarement le cas dans les petites communes, et dans ce cas c’est au maire de faire respecter la loi. Soit il n’y en a pas, et alors il revient au préfet de le faire. »

Mais aussi Villard-de-Lans, Saint-Paul et Aubière

Afin de contourner « l’inesthétisme » de l’entrée de la commune, Frédéric Salle-Lagarde envisage de planter une haie de bambous et masquer les panneaux. Mais avant le premier coup de pioche, il faudra obtenir la permission du département du Gard, détenteur de l’emprise au sol sur cette portion de route.









A Villard-de-Lans, un panneau lumineux "montre le paysage qu'on pourrait voir s'il n'était pas là", évoque Paysages de France. - Paysages de France

Le prix de la [triste] banalité pour la zone commerciale d’Aubière, dans le Puy-de-Dôme et son florilège de panneaux publicitaires, à perte de vue.





A Aubière, la banalité d'une foret de panneaux publicitaires en zone commerciale. - Paysages de France

Le prix de l’agression du paysage en « Réunion » pour une série de panneaux sur la commune de Saint-Paul.





A Saint-Paul, le prix de "l'agression en Réunion". - Paysages de France

Un cadeau empoisonné

« Symboliquement, on envoie aux maires des communes leur prix. Bizarrement, on a très peu de retours », sourit Olivier Saladin. Même si la démarche n’est pas tout à fait vaine. En 2021, des changements se sont produits dans deux des quatre communes « épinglées » : à Dambach-la-Ville (Bas-Rhin), « à la suite de l’intervention de Paysages de France auprès de la préfecture, le panneau installé tout près d’un monument historique a été retiré. »

Le cas semble un peu plus épineux à Montalieu-Vercieu (Isère) : « Les panneaux illégaux d’entrée de ville ont été retirés par la DDT de l’Isère à la demande de l’association, souligne Paysages de France. Cependant, le maire de Montalieu-Vercieu lui demande des dommages et intérêts à hauteur de 3,5 millions d’euros pour préjudice à l’image de sa commune. »