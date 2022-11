Il a beau avoir plu ces dernières semaines en Ille-et-Vilaine, la vigilance reste de mise. A l’inverse des autres territoires bretons qui ont tous levé les restrictions d’eau, le département reste en état d’alerte sécheresse. La situation s’est toutefois un peu améliorée, l’Ille-et-Vilaine étant auparavant en alerte renforcée. « Mais cette amélioration est trop timide et la situation reste tendue », souligne Paul-Marie Claudon, secrétaire général de la préfecture.

En octobre, malgré quelques belles saucées, le département accusait ainsi un déficit pluviométrique d’environ 30 % par rapport aux moyennes habituelles. Cela joue sur le débit des cours d’eau qui font un peu le yoyo en ce moment. « Les épisodes pluvieux ont fait du bien et permis d’améliorer les débits mais pas de manière stable », assure Paul-Marie Claudon.

Le niveau des barrages continue de baisser

Comme les rivières, les barrages ont également apprécié les précipitations de ces dernières semaines. Mais il n’a pas plu assez et les niveaux continuent de baisser. « Le risque de rupture d’eau potable s’est éloigné car on a gagné entre 10 et 20 jours de production, souligne Joseph Boivent, président du syndicat mixte de gestion de l’eau potable d’Ille-et-Vilaine. Mais à cette période normalement, le niveau des barrages remonte et ce n’est pas le cas cette année. »

Les prochaines semaines s’annoncent de fait cruciales. Côté pluviométrie, 40 millimètres sont déjà tombés sur le département depuis début novembre. « Mais il en manque encore 40 à 60 millimètres par rapport à une situation normale. Et même à ce niveau-là, cela ne sera pas suffisant », préviennent les autorités.









Comme depuis cet été, les entreprises et les particuliers sont donc invités à réduire leur consommation d’eau. Le message semble avoir été entendu avec une baisse de la consommation de 5 % en moyenne dans le département. « Il y a eu une prise de conscience, mais il faut maintenir ces efforts pour essayer de s’épargner une nouvelle crise de l’eau en 2023 », indique Joseph Boivent.