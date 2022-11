« Make them pay »*. C’est le nom de la série d’actions entreprises par plusieurs mouvements écologistes dont deux collectifs regroupant des enseignants-chercheurs français et étrangers : Scientist Rebellion et Scientifiques en Rébellion. Dès 14 h, les tarmacs des aéroports de Berlin, en Allemagne, et ceux de Farnborough et Luton en Angleterre, ont été envahis par des militants venus manifester pour « interdire les jets privés, taxer les grands voleurs et faire payer les ultrariches » face à l’urgence climatique. Tandis qu’en France, les militants se sont retrouvés devant les locaux de Dassault Aviation pour une action de désobéissance civile, réclamant, eux aussi, l’interdiction des jets privés.

This morning we were in front of Dassault Avion in Paris. Dassault Aviation proudly claims its credentials manufacturing military and business jets. This must stop!#MakePollutersPay #BanPrivateJets https://t.co/HFp6oStDCt pic.twitter.com/dwqKRDm4r0 — Scientist Rebellion (@ScientistRebel1) November 10, 2022



Des manifestations qui s’inscrivent dans le sillage de ces dernières semaines où, à l’approche de la COP27 qui s’est ouverte le 6 novembre à Charm el-Cheikh en Egypte, une coalition européenne s’est mise en place chez les scientifiques, tous domaines confondus.

Une coalition européenne contre l’inaction climatique

En Allemagne, trois mouvements engagés dans la lutte contre « l’échec climatique » ont organisé, dès la mi-octobre, des regroupements à Berlin et Munich : Letzte Generation** créé il y a seulement quelques mois, Debt for climate*** engagée dans la lutte contre les inégalités et Scientifiques en Rébellion. « Nous avons décidé d’organiser des actions dans des points de grande visibilité pour attirer l’attention des médias et demander symboliquement aux gouvernements d’agir » explique Pascal Vaillant, enseignant-chercheur en linguistique informatique, membre de Scientifiques en Rébellion et présent en Allemagne.

Des mains collées au sol dans le musée Porsche à Autostadt, ou bien sur une BMW à Munich. Avec de la prison comme réponse immédiate pour seize scientifiques, dont cinq Français, placés en détention provisoire. Pour la première fois en deux ans, des chercheurs d’une vingtaine de pays différents s’étaient coordonnés pour occuper des lieux symboliques, selon eux, de l’aggravation du réchauffement climatique et des désastres écologiques, comme des bâtiments publics ou des grandes compagnies privées, plus « visibles, car il y a une oreille qui est d’autant plus attentive que le public a un niveau de conscience plus élevé », assure Pascal Vaillant.





« Le scientifique bénéficie d’une certaine stature »

Depuis 2020, le mouvement Scientifiques en Rébellion officie aux côtés des militants écologistes d’Extinction Rébellion, d’Alternatiba, de Greenpeace ou encore d’ANV-COP21 et de Scientist Rebellion, pour « réveiller les consciences », dénoncer l’inaction climatique du gouvernement et alerter sur les conséquences du réchauffement climatique. « Heureusement, le scientifique bénéficie, encore aujourd’hui, d’une certaine stature qui lui permet d’être plus facilement entendu », assure Milan Bouchet-Valat, enseignant-chercheur en sociologie et cofondateur de « Scientifiques en Rébellion ».

En deux ans d’existence, les chercheurs, dont une dizaine émane du collectif Labo 1 point 5, ont organisé plusieurs actions, dont une au printemps 2022, au Muséum d’histoire naturelle de Paris, « à côté de squelettes d’espèces disparues », souligne Milan Bouchet-Valat. Tout un symbole. « Quand quelqu’un, qui est un universitaire ou un chercheur, vous dit que le changement climatique est bien réel et qu’il est causé par les activités humaines, il ne vous dit pas ça parce qu’il est payé par des lobbys ou parce que c’est un farfelu », insiste Pascal Vaillant, enseignant-chercheur en linguistique informatique et membre de Scientifiques en Rébellion.

Pas de scientifiques « rebelles » à Charm el-Cheikh

Alors que la COP27 bat son plein à Charm el-Cheikh, les membres de Scientifiques en Rébellion ont préféré poursuivre leurs actions dans les pays du nord. Car si certains d’entre eux ont accepté d’essuyer des verbalisations, voire de la prison en Allemagne, entreprendre le même type d’occupations dans un pays comme l’Egypte serait beaucoup plus risqué. En amont de l’ouverture de la conférence internationale sur le climat, les autorités égyptiennes ont procédé à l’arrestation de plusieurs personnes ayant appelé à manifester, et ont renforcé les mesures de sécurité en installant des caméras de surveillance dans tous les taxis, d’après l’ONG Human Rights Watch.

« Il y a une montée en puissance des actions de désobéissance civile ou des manifestations tout à fait légales. Mais on ne va pas manifester en Egypte. Nous avons la plus grande admiration pour les collègues qui se sont lancés, mais nous avons conscience qu’il s’agit d’un régime répressif, et que c’est forcément beaucoup plus difficile », admet Pascal Vaillant.





(*) Faites qu’ils payent

(**) La dernière génération

(***) La dette pour le climat