A Mouans-Sartoux, cette commune des Alpes-Maritimes de près de 10.000 habitants, on ne compte plus les distinctions reçues pour des projets liés à l’écologie. La première date de 1989. La ville remportait le « trophée d’environnement décerné par le Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement pour la politique de protection de la forêt ». Plus de 30 ans après, elle atteint le niveau le plus haut pour le label régional « Territoire durable, une Cop d’avance ». C’est la première à obtenir ce niveau « exemplaire » et l’unique pour l’instant.

« C’est important pour nous, ça montre que les communes peuvent développer des initiatives, que les territoires ont des réponses et des solutions au dérèglement climatique », s’exclame Gilles Pérole, adjoint au maire de Mouans-Sartoux, promoteur de l’alimentation et des déplacements durables. Il reconnaît sans problème que recevoir des titres, « c’est dans les gènes ». La semaine prochaine, la ville en aura un autre « international ». « On ne fait pas la course aux médailles, souligne l’élu. Ce genre de cérémonies, c’est surtout l’occasion pour nous d’avoir de la visibilité et ainsi montrer que c’est possible en plus de partager nos actions réussies et reconnues aux autres. »

Une volonté politique depuis des années

Entre Grasse et Cannes, cette municipalité s’est distinguée dès le premier mandat d’André Aschieri en 1974, après la crise de la vache folle. Le maire de l’époque décide d’améliorer la qualité sanitaire de la restauration collective avec des légumes et fruits bios, cultivés sur place. Mais c’est surtout à la fin des années 1990 que la stratégie communale a pris un autre tournant, notamment avec la mission parlementaire dont a fait partie le maire, député de 1997 à 2002.

« André Aschieri a travaillé avec les scientifiques qui alertaient déjà à l’époque de ce qui nous attendait. Il a pris conscience des dangers et a essayé de mettre un principe de précaution pour contrer les risques annoncés », développe Gilles Pérole. L’adjoint au maire pointe également « la force d’événements comme le festival du livre ». « C’est un lieu de partage où on accueille des scientifiques, des penseurs, des spécialistes qui nous exposent leurs recherches et connaissances et on essaie de les transformer en concret. »

Les projets se sont donc développés. Aujourd’hui, « le citoyen nourrit la ville » avec des parcelles cultivées par les habitants, qui permettent de « créer du lien, mais aussi de réduire les coûts de son alimentation en mangeant ce qu’on a produit ». La commune avait, en 2016, une autonomie alimentaire de 86 % pour ses administrés, qui comprend aussi la cantine scolaire. La collectivité a été récompensée pour ce projet d’alimentation durable mais aussi pour sa gestion de l’eau, son autoproduction d’électricité, sa gestion des déchets.

Quarante-trois fois moins d’émissions que la moyenne nationale

« On a fait une étude d’impact, poursuit Gilles Pérole. Et Mouans-Sartoux émet 43 fois moins de CO2 que la moyenne nationale, rien qu’avec la politique d’alimentation durable. On montre que ce sont des projets efficaces. On est un peu des défricheurs d’idées et on les partage ensuite aux autres villes pour que la transition écologique aille plus vite. »

Mouans-Sartoux connaît alors une notoriété inattendue. Elle est passée de 3.600 habitants en 1975 à 10.200 en 2006. « Il y a un attrait qui vient de cette politique, on ne peut le nier », avoue celui qui est aussi délégué à l’enfance, éducation et alimentation. Mais cette augmentation de la population crée un phénomène nouveau à gérer : comment loger durablement tout le monde ?









« On a décidé de construire davantage en ville, là où la terre avait déjà des immeubles, plutôt que de sacrifier la nature, répond l’élu. On veut limiter l’artificialisation des sols et garder toutes les espèces au maximum. » Ce point d’urbanisme est aussi révisé de manière participative avec les habitants pour « appeler à construire la ville de demain ». Et ça a été également récompensé. Gilles Pérole conclut : « On n’est pas des visionnaires, on veut simplement préserver notre planète pour les générations futures. »