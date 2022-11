C’est un phénomène qui touche de plus en plus de régions du monde sous l’effet du changement climatique. C’est pourquoi une « Alliance internationale pour la résilience face à la sécheresse » a été lancée lundi en marge de la COP27 à Charm el-Cheikh en Egypte. Sous l’égide du président sénégalais Macky Sall et du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, cette alliance réunira plus de 25 pays et 20 organismes avec pour objectif de favoriser d’ici 2030 une meilleure réponse en amont, plutôt que les réponses d’urgence.

Sous l’effet du changement climatique, de plus en plus de régions du monde sont exposées aux sécheresses, dont le nombre a crû de 30 % depuis l’an 2000, selon l’ONU. « Notre résilience au changement climatique est fonction de celle de nos terres. La mission de l’alliance est de donner un élan politique pour que la résilience des terres à la sécheresse et au changement climatique devienne une réalité d’ici à 2030 », ont affirmé les deux chefs d’Etat dans un communiqué.









Ibrahim Thiaw, secrétaire exécutif de la Convention de l’ONU sur la désertification, a de son côté estimé que les sécheresses « ne devaient pas obligatoirement mener aux désastres humanitaires ». « Les solutions existent », a-t-il dit, appelant à « la volonté politique » pour les mettre en oeuvre. Cette nouvelle « Alliance » bénéficiera d’un financement de départ de cinq millions d’euros fournis par l’Espagne, pour sa mise en route et afin de mobiliser d’autres soutiens, notamment pour un projet du président kényan William Ruto de plantation de cinq milliards d’arbres dans les cinq prochaines années et dix milliards sur dix ans.