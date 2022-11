Près de 200 pays sont réunis à Charm El-Cheikh, en Egypte pour la 27e conférence de l’ONU sur le climat ce lundi. La COP27 rassemble plus de 40.000 personnes du 6 au 18 novembre, pour des conséquences presque impossibles à chiffrer tant le changement climatique a bouleversé la planète bleue. A l’occasion de cette nouvelle édition de la « fabrique de la lenteur », une qualification critique de ces réunions internationales, les pays en développement espèrent enfin imposer le sujet de la dette climatique. Mais en quoi consiste la dette climatique ? Pourquoi cet enjeu est-il si crucial ? 20 Minutes s’intéresse à cette problématique, grâce à l’éclairage de l’expert du climat François Gemenne.

Qu’est-ce que la dette climatique ?

Si le réchauffement climatique touche le monde entier, les pays du Sud en sont les premières victimes. Et, paradoxalement, les derniers responsables. « L’Afrique représente 17 % de la population mondiale mais seulement 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, et 0,5 % des émissions historiques. Le continent émet moins d’une tonne de CO2 par an par personne, contre sept en Europe ou en Chine, 15 aux Etats-Unis », expliquait le directeur de l’ONG PowerShift Africa, Mohamed Adow en juin dernier.

« C’est la très grande inégalité du changement climatique, les plus touchés sont aussi les moins responsables, c’est vrai à l’échelle mondiale comme à l’échelle de notre société », abonde François Gemenne, expert du climat et professeur l’université de Liège. Les « pertes et dommages » des pays du Sud ont été reconnues par l’accord de Paris en 2015 et concernent les évènements climatiques violents, comme les ouragans ou les inondations, ainsi que les dommages plus lents, causés par la montée des eaux ou la dégradation des sols.

« Les pays du Sud insistent sur un mécanisme pérenne, coulé dans le marbre, pour ne plus réclamer à chaque catastrophe climatique », explique François Gemenne, membre du Giec. Emmanuel Macron a promis de défendre la solidarité financière avec les pays les plus pauvres, particulièrement exposés, lors de la COP27. Mais le dirigeant français veut promouvoir des « solutions concrètes » comme la Grande Muraille verte au Sahel, plutôt que la création d’un financement.

Pourquoi cette question est-elle brûlante ?

A l’ouverture du sommet sur le climat, le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a appelé à faire plus pour aider les pays les plus vulnérables à faire face aux « pertes et dommages » déjà subis en raison des tempêtes, inondations, sécheresses et autres événements extrêmes qui se multiplient. « Obtenir des résultats concrets sur les pertes et dommages sera la mise à l’épreuve des engagements des gouvernements pour un succès de la COP27 », a-t-il affirmé. Et la situation est de plus en plus brûlante à chaque conférence sur le climat.

« La réalité rattrape les promesses. Les impacts du changement climatique sont de plus en plus présents et, à plusieurs endroits, on atteint les limites de l’adaptation donc il y a un impératif de compenser financièrement. De plus, le ressentiment des pays du Sud envers les pays du Nord augmente chaque année », décrypte François Gemenne. En effet, les pays riches n’ont pas tenu leur promesse de verser 100 milliards de dollars par an aux pays en développement d’ici à 2020 comme ils s’y étaient engagés à Copenhague il y a treize ans.

« L’humanité a un choix : coopérer ou périr. C’est soit un Pacte de solidarité climatique soit un Pacte de suicide collectif », a averti Antonio Guterres ce lundi. Or, les engagements actuels des pays sont loin d’être à la hauteur des objectifs de l’accord de Paris de 2015. Les dernières « contributions nationales », si elles étaient pour une fois pleinement respectées, laisseraient au mieux le monde sur une trajectoire de +2,4 °C d’ici la fin du siècle, selon l’ONU. Et avec les politiques menées actuellement, c’est même un catastrophique +2,8 °C qui se profile. Au détriment des pays du sud, en première ligne climatique, et à qui il est demandé de ne pas faire « exploser leurs émissions de gaz à effet de serre » en s’industrialisant, rappelle François Gemenne.

Qu’est-ce qui bloque ?

Les pays du Nord sont réticents à l’idée d’accepter une dette climatique. « Ils ne veulent absolument pas qu’il soit possible de lier un niveau d’impact à un niveau d’émission parce qu’ils ont peur [que cela entraîne des] procès en compensation, donc il faut trouver une sorte de mécanisme qui évite une forme légale de reconnaissance de responsabilité », explique François Gemenne qui ajoute qu’il s’agit d’un des « enjeux de la négociation ». Difficile aussi de mesurer l’ampleur de la facture. « On est toujours en train de quantifier le montant. Certains dommages sont difficiles à évaluer », souligne François Gemenne, citant notamment les migrations climatiques. Toutefois, il est certain qu’il s’agit de « chiffres vertigineux », ajoute l’expert du climat. Rien que pour les inondations au Pakistan, les dégâts sont chiffrés à plus de 30 milliards de dollars.

Courant septembre, le secrétaire général de l’ONU a invité les pays du nord à taxer les superprofits de l’industrie des énergies fossiles qui « se régale de centaines de milliards de dollars de subventions et de bénéfices exceptionnels ». L’ONG Oxfam, elle, assure qu’au seul premier semestre 2022 « six entreprises de combustibles fossiles combinées ont gagné suffisamment d’argent pour couvrir le coût des événements météorologiques et climatiques extrêmes majeurs dans les pays en développement ». « Ce n’est une piste vraiment prometteuse parce qu’elle n’est pas pérenne, les bénéfices sont conjoncturels », tempère toutefois François Gemenne.

Les pays du Nord ont aussi des difficultés à se partager la facture. « Les Européens payent » mais « on est les seuls à payer », a fustigé ce lundi le président français. « Il y a une inégalité dans les financements mais ce n’est pas vrai que seuls les pays de l’Union européenne participent à l’effort », nuance le membre du Giec, qui cite les financements des pays nordiques et du Japon. « L’Australie, les Etats-Unis et la Russie, évidemment, sont en retard. L’Europe est la plus généreuse pour le moment », souligne-t-il toutefois. La COP27 ne débouchera toutefois pas sur une décision quant au financement de la dette climatique. Les organisateurs ont déjà averti que les discussions à ce sujet se poursuivront en 2024, malgré l’urgence de la situation pour de nombreux pays du Sud.