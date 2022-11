Jardiner tout en triant ses déchets alimentaires pour faire du compost. Avoir la satisfaction de manger sa propre salade et de mettre la main dans la terre… Des plaisirs simples bien souvent irréalisables pour les citadins. Manque de place, peur des odeurs… Avoir chez soi un composteur n’est pas forcément très plaisant, ni même esthétique. Avoir en plus de la place pour une jardinière, encore moins. C’est en se penchant sur cette problématique lors de la crise sanitaire qu’un Alsacien, Loïc Weinhard, a trouvé comment combiner ces petits plaisirs du jardinage avec celui du lombricompostage, tout en valorisant ses biodéchets et en nourrissant ses plantes dans un espace restreint. Un « tout en un » a ainsi vu le jour : le potager composteur.

« Ce n’est pas une invention mais une innovation », précise le trentenaire, qui n’a d’ailleurs pas souhaité déposer de brevet. Titulaire d’une licence dans la gestion et le traitement des déchets, son projet est fondé sur la fabrication locale, du made in France. « C’est important d’avoir des matériaux de qualités et durables, de favoriser les artisans et industries locales Les planches sont mises à la taille par des travailleurs en situation de handicap à l’Esat de Bischwiller. Je travaille avec un potier alsacien, le découpage, le pliage et les soudures, sont réalisées par deux entreprises du Bas-Rhin, et c’est moi qui assemble le tout, dans mon garage à Haguenau », avant de les commercialiser.





Un potager composteur version bois - Agrotonome





Un échange direct entre le composteur et la jardinière

Les priorités ? « Qu’il soit esthétique, fonctionnel et pédagogique, explique-t-il. J’ai essayé de reproduire dans un seul module ce que l’on trouve dans la forêt, dans la nature. » Le composteur est intégré dans la jardinière et permet, « c’est l’un des principaux intérêts de cette innovation, celui de faire le lien direct entre le compost et la jardinière », image Loïc Weinhard. « Il y a des échanges qui vont se faire, les plants vont directement venir puiser les nutriments qui sont issus du compost. La plante va accéder très rapidement à l’humidité des biodéchets puis des nutriments qui vont être disponibles. Les deux parties ne sont pas isolées l’une de l’autre. D’ailleurs, pendant les grosses chaleurs ou de froid, les vers se réfugient dans la jardinière et ne meurent pas. »

Fabriqués en bois, ou même en inox pour l’un des modèles, plusieurs tailles existent. Pour les personnes qui « aiment vraiment jardiner », le module en inox, le plus compact avec ses côtés de 40 cm, est « recommandé car il comprend dix trous de plantation, à la verticale, détaille Loïc Weinhard. Cela permet, lorsque c’est bien fourni en plants de salades, d’aromates, de choux, d’habiller totalement le potager composteur et l’on a une vraie jardinière sur son balcon ou sa terrasse. » A l’extérieur, voire à l’intérieur de son appartement si l’on n’a « pas peur de salir le sol en jardinant ». Grace à ces modules, on peut maximiser la surface de culture. Un gain d’espace qui devrait même doubler début 2023, car le jeune autoentrepreneur a déjà imaginé une rehausse pour le modèle inox : « On pourra ainsi passer d’une capacité de 12 litres de compost à 24 litres. »





Le potager composteur version inox - Agrotonome

Pour un compost équilibré

D’autres modèles, en bois, plus grands, permettent des utilisations différentes, même dans un jardin. Plus simples à gérer, ils demandent peu d’entretien. Mis à part l’absence de trous pour les plantations, le principe reste le même. Des vers à fumier, des lombrics, font le gros du travail. Ils peuvent être fournis à l’achat du potager composteur et il faudra patienter quelques mois pour que son fonctionnement soit totalement optimisé. « Cela dépendra de la régularité de l’apport des déchets alimentaires et de l’entretien du compost. »









Et pour améliorer son équilibre et éviter toute odeur, si ce n’est parfois une bonne odeur naturelle d’humus, plusieurs accessoires sont disponibles. Comme de la sciure de bois, à « saupoudrer » et conseillée à chaque fois que l’on dépose des biodéchets. « Cela crée différentes couches successives qui vont finir par former un compost bien équilibré. Pour ça, il faut rajouter du carbone. Ce sont ces différentes couches successives de matières azotées et de matières carbonées qui vont le former. On peut aussi substituer la sciure par des feuilles mortes », ajoute Loïc Weinhard.

Ce dernier propose aussi des oyas, sorte de petits pots en terre fermés mais microporeux qui permettent, une fois enterrés, de maintenir l’humidité dans la jardinière. Ou bien encore des bûchettes, à mettre au fond de celle-ci. « Elles permettent, explique Loïc Weinhard, de jardiner sur le principe de la permaculture. Elles se décomposent tout doucement et les champignons vont pouvoir se développer sur elles. Ce mycélium qui se développe va ainsi protéger les racines des plantes. » De quoi devenir un véritable expert du compostage-jardinage.