Dimanche s’ouvre la COP27, la 27e conférence annuelle des Nations Unies sur le climat. Une centaine de chefs d’Etat sont attendus à Charm el-Cheikh, une station balnéaire égyptienne sur la Mer rouge, pour tenter de se mettre d’accord sur des solutions et d’engager des politiques pour limiter le réchauffement climatique.

L’édition de cette année risque d’être marquée par les crises que traverse notre monde : guerre en Ukraine, crise énergétique, inflation, crise alimentaire, etc. De quoi reléguer au second plan la crise climatique ? Les rapports alarmants se sont pourtant multipliés depuis le Pacte de Glasgow en 2021, quand près de 200 pays s’étaient solennellement engagés à « maintenir en vie » l’objectif le plus ambitieux de l’Accord de Paris, traité fondamental conclu en 2015. A savoir contenir le réchauffement à 1,5 °C par rapport à l’ère préindustrielle.

Mais depuis, 24 pays seulement ont relevé leurs engagements et l’ONU ne voit « aucune piste crédible » pour tenir cet objectif. Même si tous les pays tenaient leurs promesses, ce qui n’est encore jamais arrivé, le monde serait sur une trajectoire de réchauffement de 2,4 °C d’ici la fin du siècle. Avec les politiques actuelles c’est un catastrophique +2,8 °C qui se profile. « Pitoyablement pas à la hauteur », a fustigé le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, quelques jours avant le début de la COP27. Et de prévenir : « Nous nous dirigeons vers une catastrophe mondiale. »