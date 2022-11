« La Nasa confirme que le réchauffement climatique est une fraude : l’Antarctique gagne 112 milliards de tonnes de glace par an », peut-on lire ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Pour appuyer cette phrase, un article publié en mars 2016 sur le blog laterredufutur.com. « Une étude récente menée par la NASA a révélé que les gains de masse de la couche de glace de l’Antarctique sont suffisants pour compenser les pertes croissantes des glaciers de la région », semble confirmer l’article.

C'est pas moi qui le dit, c'est la NASA ..!??🤔 pic.twitter.com/LGQTs4CieM — Jean-françois Delahaut (@paolomanzi1947) October 29, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Pour les personnes qui pensent que le réchauffement climatique n’est qu’une invention, cet article est une bénédiction. Mais qu’en est-il vraiment ? 20 Minutes fait le point.

FAKE OFF

L’article s’appuie sur une étude publiée en 2015, et dont le résultat est bel et bien celui indiqué dans le précédent article de blog. Afin de parvenir à ces conclusions, les scientifiques ont réalisé des calculs à partir de données satellites. Ils ont ainsi estimé que la calotte glaciaire antarctique aurait ainsi gagné 112 milliards de tonnes de glace par an de 1992 à 2001, puis 82 par an de 2003 à 2008.

Mais comme le notaient les auteurs ainsi que la Nasa dans son communiqué, ces estimations allaient à l’encontre de la majorité des autres études sur le sujet, qui concluent que la masse globale de l’Antarctique se réduit. D’ailleurs, depuis, la Nasa a publié plusieurs études qui vont dans le sens contraire.

Selon la dernière publiée en août dernier, depuis 1997, le bord de la calotte glaciaire de l’Antarctique a perdu environ 12.000 milliards de tonnes de glace, selon une étude de la NASA basée sur des images satellites et publiée dans la revue Nature. Et pour ne rien arranger la perte de glace est susceptible de s’accélérer en même temps que le réchauffement du climat de la Terre induit par l’Homme.

« L’Antarctique s’effrite sur ses bords », a déclaré Chad Greene, auteur principal de l’étude et scientifique au Jet Propulsion Laboratory de la Nasa. « Et lorsque les plateformes de glace s’amenuisent et s’affaiblissent, les glaciers massifs du continent ont tendance à accélérer et à augmenter le taux d’élévation du niveau de la mer à l’échelle mondiale. »