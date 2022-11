Ernesto est un Arowana, aussi appelé poisson dragon, aux belles mensurations : 80 cm de long pour 6 kg. Ce poisson d’eau douce qui a quasiment disparu à l’état sauvage est très recherché par les aquariophiles. Ernesto a vécu dix ans dans l’aquarium d’un particulier qui l’a choyé, mais, parce qu’il grossissait beaucoup, il l’a cédé à la Réserve aux écailles. Cette association fondée par l’Aquarium de Limoges, doit permettre de faire face aux abandons de ces nouveaux animaux de compagnie (NAC). La Réserve lance un appel aux dons pour financer une opération des yeux pour Ernesto, car s’il devient complètement aveugle, il ne pourra pas se nourrir et mourra.

Une opération estimée à 1.000 euros

Dans la nature, l’arowana mange les oiseaux en plein vol. Il sort de l’eau et mange ensuite en surface. « Malheureusement, sans le savoir, son propriétaire, le nourrissait au sol et les yeux d’Ernesto se sont adaptés (…) Et voilà qu’aujourd’hui ses yeux tombent et une peau commence à recouvrir ses beaux yeux », explique l’association. Le montant de l’opération est évalué à 1.000 euros, et la réserve espère réunir cette somme le plus vite possible.