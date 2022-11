Les joies des sports d’hiver au Mont Aigoual, c’est pas pour tout de suite, cette année. Selon Météo-France, il n’a pas gelé depuis le 26 avril, sur ce sommet à la limite du Gard et de la Lozère, qui culmine à 1.565 mètres d’altitude. Cela fait donc 190 jours. Un record.

La dernière fois où cette période fut la plus importante, au Mont Aigoual, c’était en 2019. Cette année-là, il n’avait pas gelé entre le 14 mai et le 5 novembre, soit 176 jours.

Selon Etienne Kapikian, prévisionniste à Météo-France, le semestre entre mai et octobre 2022 fut le plus chaud jamais observé sur ce site, avec une température moyenne de 14,1 °C, soit 3,4 °C au-dessus de la moyenne de 1991 à 2020. Le précédent record datait de 2003 : elle était alors de 12,2 °C. Mai, juin, juillet, août et octobre 2022 sont par ailleurs les mois les plus chauds jamais observés depuis 1895, au Mont Aigoual.