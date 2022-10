« Des vents très violents engendrés par des tornades ». C’est ainsi que la préfecture du Pas-de-Calais qualifie l’événement climatique qui a touché, le dimanche 23 octobre, le secteur de Bapaume dans le sud du département. Deux villages, Bihucourt et Hendecourt-lez-Cagnicourt, ont été particulièrement saccagés.

Une semaine plus tard, les autorités dressent un bilan de cette catastrophe : 233 habitations touchées dont 30 ont été déclarées inhabitables « en raison de travaux lourds qui se feront sur un temps long ». « Ainsi, 27 familles ne pourront donc pas occuper leur logement pendant plusieurs mois », précise la préfecture, dans un communiqué.

Prise en charge par les assurances

Les témoignages des habitants s’accordent à dire qu’il s’agissait d’une tornade qui a tout dévasté « en quelques secondes ». Dans le bulletin municipal, le maire d’Hendecourt, Denis Sénéchal, évoque « une tornade qui a traversé le village sur 100 mètres de large laissant derrière elle d’importants dégâts ». La commune a même été privée d’eau et d’électricité pendant près de 24 heures.





Imposante supercellule tornadique sur le sud du Pas-de-Calais ce dimanche 23 octobre, vue par son flanc oriental depuis le département du #Nord, à l'heure où la #tornade frappait #Bihucourt. Éclairs incessants et mammatus au sud du mésocyclone (à gauche sur la photo). © Keraunos pic.twitter.com/ENxu4SyRQx — Keraunos (@KeraunosObs) October 23, 2022



Et pourtant, l’état de catastrophe naturelle ne sera pas reconnu, confirme la préfecture à 20 Minutes. « La garantie "tempête, neige et grêle" est prévue dans les contrats d’assurance, explique l’autorité départementale. Les victimes ne seront pas mieux indemnisées si un arrêté de catastrophe naturelle est pris. Au contraire, les sinistrés peuvent signaler à leur assurance les dégâts sur leurs biens assurables sans avoir besoin de l’intervention de l’Etat, contrairement à la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. »

Et de prendre l’exemple de la tornade qui avait dévasté la ville d’Hautmont et ses environs, dans le Nord, en 2008. Les vents avaient été estimés entre 270 et 320 km/h, selon Keraunos, l’observatoire français des orages violents. « A l’époque, l’Etat avait reconnu un état de catastrophe naturelle, mais pour les coulées de boue et les glissements de terrain qui ne sont pas pris en compte dans les contrats d’assurance », précise la préfecture.

Vitesse des vents estimée entre 220 et 270 km/h

Pour les habitants de Bihucourt ou d’Hendecourt, la non-reconnaissance de catastrophe naturelle ne doit donc rien changer à la prise en charge des dégâts par les assurances, promet la préfecture.

Pourtant, le code de l’assurance dit tout autre chose. Selon l’article 122-7, les garanties s’arrêtent si « les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 km/h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/h en rafales ». Or, après enquête sur le terrain, la vitesse maximum des vents a été estimée entre 220 et 270 km/h.

« Certains éléments permettent de mesurer la vitesse du vent, explique une spécialiste qui souhaite rester anonyme. Si le souffle a pu soulever une plaque d’égout, par exemple, on peut calculer la distance parcourue par rapport au poids de cette plaque. On est ainsi capable de déterminer la force qu’il a fallu pour la transporter. »

Il s’agit, en tout cas, de la plus forte tornade recensée en France métropolitaine depuis 2013, à Etrochey, en Bourgogne. C’est aussi la plus longue jamais observée, selon Keraunos. Sa trajectoire parcourue depuis Bihucourt affiche 85 km jusqu’à Leuze-en-Hainaut, près de Tournai, en Belgique. Son intensité s’est heureusement affaiblie en cours de route.