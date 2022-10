Une habitante du département de la Lozère a posté sur son compte Facebook trois photos prises par son fils alors qu’il se rendait à son travail. L’animal, aveuglé par les phares du véhicule et que l’on distingue très clairement, semble être un loup. Cette éleveuse, victime d’une prédation en juillet sur son troupeau de brebis, est persuadée que ses animaux ont été victimes de ce canidé de retour en France et notamment dans les Cévennes et le Larzac.





Les photos semblent montrer la présence d'un loup à proximité de l'élevage de Cécile Poulain. - Capture d'écran Facebook





« Mon fils a croisé un loup ce matin à 7h35 en allant travailler à Florac… Il a réussi à le photographier car il était affolé par la lumière des phares. C’était au lieu-dit L’Hospitalet, en sud Lozère. Maintenant nous avons la preuve de sa présence, et la confirmation que l’attaque que mon troupeau a subie cet été, était bien celle d’un loup et non de chiens errants », explique-t-elle sur son compte Facebook.

Selon la procédure, l’Office français de la biodiversité (OFB) devrait recueillir le témoignage de l’automobiliste et, sur la foi des images, enclencher une procédure de vérification.