La Bretagne n’a pas été épargnée comme beaucoup de régions par la sécheresse cet été. Mais depuis quelques semaines, la situation tend à s’améliorer. Placés en crise sécheresse depuis le mois d’août, les quatre départements bretons sont ainsi passés au niveau d’alerte renforcée.

Dans le Finistère, le préfet vient même de lever l’ensemble des mesures de restriction des usages de l’eau qui étaient en vigueur dans le département. « Les précipitations depuis le début du mois de septembre et plus particulièrement des quinze derniers jours ont permis d’améliorer significativement le débit des cours d’eau du département et d’augmenter l’humidité des sols », souligne la préfecture du Finistère. Dès aujourd’hui, les habitants peuvent donc de nouveau arroser leurs potagers ou leurs pelouses ou nettoyer leurs voitures.

« L’économie d’eau doit être un souci quotidien »

Malgré la levée des dernières restrictions, les autorités mettent toutefois en garde. « L’économie d’eau doit être un souci quotidien pour l’ensemble des usagers du département », souligne la préfecture, qui interpelle également les collectivités « sur les enjeux de réhabilitation ou de renouvellement des réseaux, afin de limiter les fuites, d’en améliorer les rendements et de garantir l’alimentation des populations en cas de crise. »





Les professionnels sont aussi invités à « contribuer aux efforts en mettant en place des processus plus économes en eau », comme la réutilisation des eaux en circuit fermé ou le recours aux eaux pluviales.