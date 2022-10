Où sont les manteaux légers, les odeurs de fromage fondus et de soupe au potiron ? Le mois d’octobre 2022 bat des records de températures depuis plusieurs jours. Ce week-end, Météo-France prévoit 28 degrés à Tarbes, 25 degrés à Marseille, 26 à Vichy… « Il est désormais établi (sauf erreur massive de la prévision pour cette semaine, virtuellement impossible considérant la forte prévisibilité) que ce mois d’octobre 2022 sera le plus chaud enregistré sur la France », affirme Christophe Cassou, climatologue et directeur de recherche au CNRS, sur Twitter. Avant octobre, mai 2022 est déjà le plus chaud jamais enregistré.

