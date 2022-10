Elle profite de la sortie du Grand Livre du Climat, son nouveau livre, pour tirer la sonnette d’alarme. Greta Thunberg, jeune activiste écologiste et icône de la lutte contre le réchauffement climatique, évoque sur France Inter « l’injustice » que créé cette crise entre les pays : « Il y a dans certains pays du monde des gens qui ont le plus contribué à cette crise et qui pourtant seront le moins frappés par les effets. Alors que ceux qui ont le moins contribué à cette crise vont en souffrir davantage. »

De la grève des lycées à la déclinaison de ses combats en librairie

La Suédoise de 19 ans veut se concentrer sur le côté « global » de l’urgence et éduquer les gens : « On ne peut pas parler seulement des détails sans la vision d’ensemble de l’urgence. C’est comme dire que la maison brûle et se demander comment éteindre le four. »

Devenue figure internationale de la lutte pour le climat en 2018 après avoir fait la grève du lycée chaque vendredi et entraîné des milliers de lycéens dans son engagement, Greta Thunberg martèle l’un de ses messages principaux dans ce nouvel ouvrage. « Les scientifiques sont choqués de voir à quelle vitesse se dérègle le climat. Beaucoup plus vite que ce que l’on attendait. L’état de la science est tout à fait stable et il faut que nous les écoutions (les scientifiques) », assure encore la jeune femme.





« Et lorsque l’on évoque ces tempêtes, ces extrêmes climatiques, on évoque les symptômes de la crise mais on n’explique pas ses causes », ajoute Greta Thunberg. Pour la militante, « on ne parle pas non plus du fait que des gens souffrent déjà au quotidien ».