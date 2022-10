La start-up basée à Loupiac-de-la-Réole (Gironde), Toopi Organics, a annoncé ce lundi la commercialisation en France et en Europe de Lactopi StartTM, « premier biostimulant urino-sourcé au monde destiné à l’agriculture ». Par « urino-sourcé », comprendre un produit fabriqué à base d’urine humaine.

« Ce premier produit est mis sur le marché en France suite à l’avis favorable de l’Anses et aux autorisations de mise sur le marché (AMM) délivrés dans cinq autres pays européens : la Belgique, la Grèce, l’Espagne, l’Italie et le Portugal. » Issu de la recherche de Toopi Organics et de son procédé de fermentation unique breveté, « Lactopi StartTM permet d’améliorer l’efficience d’assimilation du phosphore des sols », explique la start-up girondine dans un communiqué. « Par son effet additionnel de stimulation racinaire, il favorise également le démarrage des plantules et sécurise ainsi l’accès à l’eau et aux nutriments tout en préservant la qualité de sols. »

« Ressource inépuisable »

Toopi Organics avait inauguré son usine de recyclage à Loupiac-de-la-Réole en juin dernier. La start-up y traite près de 400.000 litres d’urine par an, récoltée dans des établissements et des lieux accueillant du public, où les sanitaires classiques sont remplacés par des urinoirs sans eau masculins et féminins, reliés à des cuves de collecte, sans utilisation d’eau supplémentaire pour l’évacuation. La start-up collecte aujourd’hui l’urine sur le Parc du Futuroscope, sur des aires d’autoroutes Vinci, dans des collèges et lycées mais aussi sur des festivals d’envergure comme Rock en Seine, Solidays…

Produit en économie circulaire à partir « d’une ressource inépuisable », Lactopi StartTM s’utilisera jusqu’à 25 L/ha, préférentiellement en début de cycle, sur la majorité des cultures agricoles. Si l’idée d’utiliser l’urine comme engrais n’est pas nouvelle, « l’idée de Toopi Organics est complètement innovante, explique son fondateur Mickaël Roes : l’urine n’est plus utilisée comme fertilisant, mais comme milieu de culture pour des micro-organismes améliorant la capacité des plantes à absorber les nutriments naturellement présents dans l’environnement. »

Première mondiale

Pour parvenir à cette première mondiale, Toopi Organics « a démontré scientifiquement l’intérêt d’utiliser l’urine, naturellement riche en azote, phosphore, potassium, comme milieu fermentaire complet à des fins de production de biosolutions microbiennes ». Une trentaine d’essais en parcelles expérimentales et en conditions réelles d’utilisation au champ « ont permis de démontrer le bénéfice de Lactopi StartTM sur l’assimilation des éléments minéraux présents dans les sols, notamment le phosphore, et donc une moindre dépendance aux engrais minéraux de synthèse tout en préservant le potentiel des plantes et la vie des sols. »









Le volume annuel d’urine collectée doit atteindre 3,75 millions de litres en 2027, à travers une vingtaine de sites en France.