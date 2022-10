L’été indien fait de la résistance, dans l’Hérault. Ce week-end, plusieurs communes du département ont battu d’étonnants records de chaleur, pour un mois d’octobre.

Montpellier (Hérault) a notamment connu sa nuit tropicale (lorsqu’il fait plus de 20 degrés la nuit) la plus tardive. Les thermomètres de la station Météo-France de la ville affichaient, dans la nuit de dimanche à lundi, 20,5 °C. Déjà, dans la nuit de vendredi à samedi, il avait grimpé à 20,3 °C, et 20 °C la veille. La dernière fois où il avait fait si bon, c’était le 20 octobre 2001, précisent les services de Météo-France. Le mercure avait affiché 20,1 °C.

A Sète (Hérault), aussi, on a passé le week-end en manches courtes. L’Ile singulière a, elle aussi, battu son record de nuit tropicale la plus tardive, avec 20 °C dans la nuit de dimanche à lundi. Le précédent record datait du 11 octobre 2001. Il avait fait 20,4 °C.