Vers un nouveau mois record côté températures ? Après le mois de mai le plus chaud jamais enregistré, octobre est sur la même lancée. Selon Christophe Cassou, climatologue et directeur de recherche au CNRS, c’est fait. « Il est désormais établi (sauf erreur massive de la prévision pour cette semaine, virtuellement impossible considérant la forte prévisibilité) que ce mois d’octobre 2022 sera le plus chaud enregistré sur la France », alerte-t-il sur Twitter.

Météo-France prévoit en effet des températures particulièrement douces pour la dernière semaine d’octobre avec des pics atteignant 27 degrés à Biarritz ou Tarbes en fin de semaine. « Avec le nouvel épisode de chaleur tardive culminant jeudi, il ne fait désormais plus aucun doute que ce mois d’octobre 2022 sera le plus chaud observé en France, loin devant octobre 2001. L’anomalie mensuelle totale devrait se situer autour de +3,5 °C », estime pour sa part Gaétan Heymes, ingénieur prévisionniste et nivologue à Météo-France.









Si les températures affichent des niveaux anormaux pour un mois d’octobre en journée, les nuits aussi sont exceptionnellement douces. « Les anomalies sont très fortes pour les températures nocturnes, ajoute ainsi Christophe Cassou. En moyenne sur la France, les températures minimales prévues en fin de nuit vont correspondre aux températures maximales normales de fin de journée. »