La préfecture de l’Hérault a interdit la récolte et la commercialisation de palourdes et de moules provenant de l’étang de Thau, en raison de la présence de toxines.

Compte tenu des résultats des recherches de toxines effectuées le 18 octobre, les services de l’Etat ont « décidé d’interdire la pêche récréative et professionnelle, le ramassage, le transport, la purification, l’expédition, la distribution et la commercialisation en vue de la consommation humaine des moules et palourdes de l’étang de Thau ». Cette interdiction ne concerne pas les huîtres, qui peuvent être consommées sans restriction, tout comme les palourdes et les moules récoltées avant le 18 octobre.

La deuxième interdiction de l’année

Ces toxines, apportées par des végétaux microscopiques, les phytoplanctons, ne peuvent être détruites par la cuisson. Cette mesure, temporaire, sera levée dès lors que les conditions de sécurité sanitaire seront réunies, indique la préfecture.









C’est la deuxième fois qu’une telle interdiction est prononcée cette année. La précédente était intervenue en janvier, et avait duré une quinzaine de jours.