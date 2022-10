Saint-Jacques de Compostelle a sa coquille, la « Routo » sa sonnaille. Cette cloche accrochée au cou des brebis symbolise le nouvel itinéraire de grande randonnée GR 69, mis en route au printemps dernier. Il relie, en quinze jours de marche, Arles (au départ de la chapelle de la chapelle Méjan) et la plaine de la Crau à la vallée de la Stura en Italie. Soit 33 étapes, sur près de 540 km, sur les anciens chemins de la transhumance. « La plus value de ce GR est culturelle et historique, ce côté marcher tout en apprenant des choses est quelque chose qui plaît », remarque Laurent Bonzi, agent de développement au comité départemental de randonnée pédestre 13. Ainsi, le topo-guide du GR 69 (15 euros), à peine sorti, s’est bien vendu cet été.

En cette période de Toussaint, la saison pour les troupeaux est à l’agnelage plutôt qu’à l’estive dans les Alpes, mais les étapes dans les Bouches-du-Rhône ne sont plus conditionnées aux conditions d’accès aux massifs par rapport au risque incendie. Et les températures sont plus clémentes. L’occasion, pourquoi pas, de découvrir la traversée des Alpilles ou la partie très sauvage au nord de la Sainte-Victoire. « Dans les Bouches-du-Rhône et le Var, le sentier est assez accessible, mais en Haute-Provence il y a du dénivelé, davantage encore en Italie, cela reste de la grande randonnée », rappelle Laurent Bonzi.

Laine mérinos d’Arles

Sur le chemin, les randonneurs découvrent un ensemble de paysages pastoraux, et tout un petit patrimoine dédié à cette activité : anciennes bergeries, abreuvoirs, cabanes, pierres relevées bordant la draille comme à Fontvieille. Car l’itinéraire suit, dans la mesure du possible, les anciennes drailles (chemins), empruntées deux fois par an pour monter et descendre les troupeaux. La plupart ont été retrouvées. « La Routo fait référence au terme occitan, signifiant far la routo, transhumer, utilisé par les bergers piémontais venus se faire embaucher en Provence, où ils étaient réputés bons montagnards et bons bergers, autant de qualités requises, car on élevait le mérinos d’Arles pour la laine », raconte Claire Dallemagne, chargée de mission à la Maison de la transhumance, à Salon-de-Provence.

Cette maison est à l’origine de ce projet de GR 69, tant celui-ci vise aussi à promouvoir le métier de berger et toute une filière derrière. Car si la transhumance se fait depuis les années 1960 par camions, sauf à de rares exceptions près, l’élevage ovin en Provence et dans les Alpes reste une activité bel et bien vivante. Et une façon de valoriser les grands espaces naturels. Avec le topo-guide sur le GR 69, et bientôt l’application « MaRando » de la fédération française de randonnée, tous les outils sont là pour partir à la découverte de ce nouveau chemin de grande randonnée.

Reste à structurer le réseau pour une meilleure offre d’hébergements et de restauration, qui peut être chère et pas forcément adaptée au public randonnée dans une région comme les Alpilles notamment. « Nous avons pour le moment une capacité limitée d’accueil pour les groupes de marcheurs », reconnaît Claire Dallemagne, qui espère sensibiliser des communes à créer des gîtes ou des refuges. La « Routo » en est ainsi à ses débuts, prometteurs tant elle traverse les paysages les plus emblématiques de la Provence et des Alpes.