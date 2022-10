C’est un événement, que les équipes du zoo de Pessac, près de Bordeaux (Gironde), peuvent désormais partager avec le public. Le bébé jaguar né dans l’enceinte du zoo le 28 août dernier, peut désormais être admiré par les visiteurs, annonce l’établissement.





Ce bébé jaguar est né dans l'enceinte du zoo de Pessac, en Gironde, le 28 août 2022 - Zoo de Pessac

« Sa première sortie a eu lieu le week-end dernier et s’est très bien déroulée » explique le zoo, qui attendait ces premiers pas avec impatience. L’animal, qui pesait 4,9 kg après cinq semaines est né du rapprochement au sein du zoo de Catalina et Mato, ses deux parents, il y a cinq ans.

Espèce menacée

Il s’agit d’une « excellente nouvelle pour la conservation, se réjouit le zoo, puisque le jaguar est une espèce menacée, inscrit sur la liste rouge de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature). »

Une naissance de jaguar en captivité reste « rare et exceptionnelle. » « En 2021, seulement six jaguars sont nés sur l’ensemble des parcs membres de l’EAZA (Association européenne des zoos et aquariums) et deux en 2020. »