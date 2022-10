Allô maman bobo… L’ONG KidsRights estime que les effets du changement climatique menacent un milliard d’enfants. L’étude 2022 est « alarmante pour nos générations d’enfants actuelles et futures », a déclaré dans un communiqué Marc Dullaert, fondateur et président de KidsRights. « Un climat en évolution rapide menace aujourd’hui leur avenir et leurs droits fondamentaux », a-t-il souligné.

« Il n’y a pas eu de progrès significatif dans le niveau de vie des enfants au cours de la dernière décennie et, en plus, leurs moyens de subsistance ont été gravement touchés par la pandémie de Covid-19 », a-t-il ajouté. Pour la première fois en deux décennies, le nombre d’enfants qui travaillent est passé à 160 millions, soit une augmentation de 8,4 millions au cours des quatre dernières années, selon le « KidsRights Index », compilé avec l’Université Erasmus de Rotterdam.









L’étude salue toutefois les progrès effectués par certains pays. L’Angola a réduit de plus de moitié la mortalité des enfants de moins de cinq ans, tandis que le Bangladesh a réduit de près de moitié le nombre des moins de cinq ans souffrant d’insuffisance pondérale. La Bolivie a de son côté presque réduit de moitié son nombre d’accidents d’enfants au travail.