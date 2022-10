On s’était dit rendez-vous dans un an. Le vol inaugural de la fusée Ariane 6 est désormais prévu au dernier trimestre 2023, a annoncé mercredi le directeur général de l’Agence spatiale européenne (ESA). Au printemps, celle-ci avait été contrainte de le repousser à l’an prochain en raison de retards pris dans les essais du nouveau lanceur.

« C’est une date prévue et le programme devra encore réaliser, successivement et en temps voulu, un certain nombre d’étapes clés pour que ce calendrier reste valide », a affirmé Josef Aschbacher lors d’une conférence de presse.