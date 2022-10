La nouvelle a de quoi faire froid dans le dos. Et si, libéré de son cocon de glace par le réchauffement climatique, le futur Covid-19 nous venait du Grand Nord ? A première vue, c’est la crainte qui peut nous saisir à la lecture d’une étude canadienne publiée ce mercredi dans la revue de recherches biologiques de la Royal Society, Proceedings B, qui s’intéresse à un possible « débordement viral » venu de l’Arctique. Les plus stoïques répliqueront qu’on parle depuis des années des risques liés à la fonte du pergélisol, qui libérerait gaz et toxines antiques. Alors qu’est-ce que cette étude a de nouveau ? Faut-il vraiment se prémunir d’un choléra groenlandais ? 20 Minutes a sorti son microscope pour étudier l’affaire.

Que dit l’étude canadienne ?

Les chercheurs ont prélevé des échantillons du lit d’une rivière alimentant le lac Hazen, situé au-delà du cercle arctique à l’extrême nord du Canada, ainsi que des sédiments du fond du lac, à 300 m de profondeur et sous deux mètres de glaces. Ils ont ensuite séquencé et étudié l’ADN et l’ARN des virus retrouvés, puis ont comparé leurs évolutions à celle de leurs hôtes, des algues et des champignons.

C’est là qu’entre en jeu le réchauffement climatique. Avec la fonte des glaces, de plus en plus de sédiments sont susceptibles d’être transportés dans le lac. En même temps, les abords du lac, jusque-là très inhospitaliers, pourraient être colonisés par des lichens, des mousses, et pourquoi pas des insectes puis des oiseaux. Et paf ! Ça fait, non pas des Chocapic, mais des contacts entre l'Ebola du Nord et l'abeille arctique. Qui pourrait alors répandre le virus plus au Sud… « La probabilité d’évènements dramatiques reste très faible », tempère toutefois Audrée Lemieux, autrice de l’étude, dans les circonstances actuelles.

Qu’est-ce que cette étude nous apprend de nouveau ?

Gare à la confusion : cette étude ne se penche pas sur la « bombe à retardement » du pergélisol, mais sur la fonte des glaciers. Autrement dit, « on ne parle pas de réactiver des virus ou des bactéries anciennes, mais de virus qui vivent dans des glaciers modernes », détaille pour 20 Minutes Régis Debruyne, paléogénéticien au Muséum national d’Histoire naturelle. Point de virus potentiellement mortels autrefois en circulation et soudain piégés dans les glaces ici, mais bien des micro-organismes adaptés à l’environnement glaciaire, et qui « pour l’énorme majorité ont pour hôte des plantes et des champignons ».

Jusqu’à présent, les études faisaient « un peu l’impasse » sur les virus dans ces sols, admet le paléogénéticien. L’étude canadienne permet ainsi « de documenter la biodiversité moderne » d’un environnement hostile et qu’on « connaît mal ». « On se rend compte qu’il y a énormément de virus à ARN dans cet environnement, ce qui n’est pas étonnant. Ça correspond bien à la flore » qui y prospère, évalue-t-il.

Risque-t-on de voir surgir un Covid venu des glaces ?

Paradoxalement, le fait que ces yetis microscopiques soient déjà bien vivants et accrochés à une espèce locale de champignon ou de fourmi peut nous rendre optimistes. « La majorité des hôtes sont très éloignés de nous, si les virus devaient changer d’hôte ça serait plutôt d’un champignon à un autre », rassure Régis Debruyne. C’est là tout l’intérêt de l’étude canadienne, qui compare l’évolution des virus à celle de leurs hôtes : « est-ce qu’ils ont évolué avec l’hôte, où est-ce qu’ils en ont déjà changé ? », interrogent les chercheurs. C’est de cette deuxième catégorie de virus qu’il faudrait le plus se méfier, un virus déjà passé des cèpes aux bolets étant plus susceptible de s'accrocher aux chauves-souris avant de s'épanouir chez les humains.

« Pour les virus aussi, ça sera s’adapter au réchauffement climatique ou disparaître », fait valoir Régis Debruyne, face à « une faune et une flore de plus en plus tempérée ». Le paléogénéticien salue au passage la « prudence » de l’étude, et tient à « rester mesuré sur ce que ça nous dit ». Selon lui, « le risque de zoonose est bien plus grand avec ce qu’on a vu en Asie que dans le grand Nord ». Par ailleurs, attention aussi à ne pas se méprendre sur le terme de « débordement viral » : rien à voir avec l’invasion de hordes de virus, fondant comme des rapaces sur nos mégalopoles et nos systèmes immunitaires sans défense adaptée ; en fait, cela caractérise un « changement d’équilibre, avec un virus inféodé à un hôte et qui pourrait se répandre en changeant d’hôte ». Ni plus, ni moins.